Яблучно-карамельний пиріг до свята Віри, Надії, Любові та Софії

15 вересня 2023, 12:40
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Джерело:

Готуємо з Юлією

Не знаєте, що приготувати до свята чи іменини? У нас є відмінний варіант домашньої випічки з яблуками, яка точно вийде.

Яблучно-карамельний пиріг – відмінний варіант не тільки до буденного столу, а й до святкового. Він простий та легкий у приготуванні, а смак – неймовірний.

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Це один із тих пирогів, які після випікання не залишаються глевкими. Він повністю пропікається та смакує наче з кав'ярні.

Рецепт яблучно-карамельного пирога

  • Час: 45 хвилин
  • Порції: 6
Інгредієнти:
 – 120 грамів вершкового масла;
 – 80 грамів цукру;
 – 2 яйця;
 – 120 грамів борошна;
 – 1 чайна ложка розпушувача.
Для начинки:
 – 100 грамів цукру;
 – 30 грамів вершкового масла;
 – яблука.

Приготування:

  • Масло збиваємо з цукром, додаємо яйця і вкінці борошно та розпушувач.
  • Цукор розтоплюємо і вкінці додаємо вершкове масло, швиденько все перемішуємо і виливаємо у форму для випікання.
  • На карамель викладаємо очищені яблука (кислі та тверденькі) і заливаємо тістом.
  • Випікаємо пиріг в розігрітій духовці при 180 градусах 40 хвилин. Посипаємо його цукровою пудрою та подаємо до столу з кулькою морозива.

Смачного!

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Автор: Богданна Рибак