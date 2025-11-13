У той час як мультиварка готує ніжні та смачні страви, певні інгредієнти можуть виявитися жорсткими, кашоподібними або просто несмачними, повідомляє 24 Канал з посиланням на My Food Book. Дізнайтеся детальний список таких продуктів, щоб не зіпсувати страву.

Які продукти не можна готувати у мультиварці?

Пісні, ніжні шматки м’яса стануть сухими та жорсткими, якщо готувати їх у мультиварці. Вибирайте лопатки, гомілки, стегна – вони стануть ніжними та смачними під час повільного приготування.

Якщо ви плануєте приготувати страву зі скоринкою, мультиварка також не підійде. Навіть якщо шкіра спочатку підрум’яниться, після довгого приготування хрустка скоринка стане м’якою та кашоподібною.



Таку скоринку неможливо отримати у мультиварці / Фото unsplash

Уникайте м’яких і ніжних овочів, таких як кабачки, спаржа та гарбуз, оскільки вони перетворяться на м’яку масу. Риба та молюски зазвичай погано переносять повільне приготування – виходять сухими та зернистими.

Ідеальну пасту також важко приготувати в мультиварці. Вона вбирає занадто багато рідини та може стати клейкою. Найпростіше рішення – зварити пасту окремо, а потім додати її до готової страви.

Які спеції не варто кидати у мультиварку?

Ніжний смак свіжих трав, таких як коріандр, базилік та петрушка, буде повністю знищений у мультиварці пише Onet. Винятком є твердіші трави – розмарин та лавровий лист.

Якщо використовуєте свіжі м’які трави, додавайте їх безпосередньо перед подачею – це надасть страві свіжості й максимального аромату.

Які підказки стануть у пригоді?