Золотисті деруни з хрусткою скоринкою – слинки починають текти від самої думки про них. Як зробити ваші деруни неперевершеними розповість 24 Канал з посиланням на Prosto Way.
Що треба додавати до дерунів?
Правило "клин клином вибивають" інколи працює і в кулінарії. Якщо хочете, щоб деруни не вбирали жир – додайте до картопляної маси олію!
Додавання олії зробить деруни ідеальними / Фото "Автентична Україна"
Неочевидно, але факт – саме олія створить захисний шар, який не дасть млинцям вбирати жир. Її треба небагато – столову ложку на кілограм картоплі. У процесі приготування вона випарується, а ви отримаєте ідеальну золотисту та хрустку скоринку!
Що ще може спрацювати?
Алкоголь – ще один перевірений метод, який ви чудово знаєте із приготування різдвяних пампухів. З дерунами цей метод працює так само ефективно.
Що стосується пропорцій, то на кілограм картопляної маси цілком досить буде чайної ложки горілки. Не турбуйтеся за дітей – у процесі приготування весь алкоголь випарується, переконує Smakosze.
