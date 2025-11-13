Золотисті деруни з хрусткою скоринкою – слинки починають текти від самої думки про них. Як зробити ваші деруни неперевершеними розповість 24 Канал з посиланням на Prosto Way.

Що треба додавати до дерунів?

Правило "клин клином вибивають" інколи працює і в кулінарії. Якщо хочете, щоб деруни не вбирали жир – додайте до картопляної маси олію!

Додавання олії зробить деруни ідеальними / Фото "Автентична Україна"

Неочевидно, але факт – саме олія створить захисний шар, який не дасть млинцям вбирати жир. Її треба небагато – столову ложку на кілограм картоплі. У процесі приготування вона випарується, а ви отримаєте ідеальну золотисту та хрустку скоринку!

Що ще може спрацювати?

Алкоголь – ще один перевірений метод, який ви чудово знаєте із приготування різдвяних пампухів. З дерунами цей метод працює так само ефективно.

Що стосується пропорцій, то на кілограм картопляної маси цілком досить буде чайної ложки горілки. Не турбуйтеся за дітей – у процесі приготування весь алкоголь випарується, переконує Smakosze.

Що смачненького приготувати вже зараз?