Страва, що розірвала мережу: вчимося готувати найпухкіші японські оладки, які здивують всіх

29 липня 2024, 13:53
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Джерело:

Shuba

Японські оладки завжди неймовірно пишні та смачні. Обов'язково спробуйте їх приготувати.

Така страва потішить будь-кого. Вона ідеально підійде для сніданку.

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Японські оладки

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 4
Інгредієнти:
– 50 грамів борошна;
– 55 грамів цукру;
– 3 білки;
– 2 жовтки;
– 25 мілілітрів молока 2,5%;
– 0,5 чайної ложки екстракуту ванілі;
– 150 мілілітрів води.

Приготування:

  1. У великій мисці збийте жовтки з молоком і ванільним екстрактом. Всипте борошно і перемішуйте до однорідності.
  2. В окремій мисці збийте білки із цукром до пишності. З'єднайте яєчні суміші та обережно перемішайте, щоб не втратити об'єм.
  3. Нагрійте глибоку пательню і змастіть її дно маслом. Столовою ложкою викладіть три порції тіста.
  4. Щойно викладете, викладіть ще по одній столовій ложці тіста зверху на кожну оладку. Додайте у пательню 1 – 2 чайні ложки води. Накрийте кришкою і смажте 2 хвилини на мінімальному вогні.
  5. Далі викладіть на кожну з оладок ще по ложці тіста. Знову додайте 1 – 2 чайні ложки води, накрийте кришкою і готуйте ще 2 – 3 хвилини.
  6. Дуже обережно переверніть оладки. Знову додайте 1 – 2 чайні ложки води, накрийте кришкою і готуйте їх ще 3 хвилини.

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Автор: Ольга Котів