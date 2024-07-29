Страва, що розірвала мережу: вчимося готувати найпухкіші японські оладки, які здивують всіх
29 липня 2024, 13:53Читать новость на русском
Джерело:Shuba
Японські оладки завжди неймовірно пишні та смачні. Обов'язково спробуйте їх приготувати.
Така страва потішить будь-кого. Вона ідеально підійде для сніданку.
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Японські оладки
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 4
– 50 грамів борошна;
– 55 грамів цукру;
– 3 білки;
– 2 жовтки;
– 25 мілілітрів молока 2,5%;
– 0,5 чайної ложки екстракуту ванілі;
– 150 мілілітрів води.
Приготування:
- У великій мисці збийте жовтки з молоком і ванільним екстрактом. Всипте борошно і перемішуйте до однорідності.
- В окремій мисці збийте білки із цукром до пишності. З'єднайте яєчні суміші та обережно перемішайте, щоб не втратити об'єм.
- Нагрійте глибоку пательню і змастіть її дно маслом. Столовою ложкою викладіть три порції тіста.
- Щойно викладете, викладіть ще по одній столовій ложці тіста зверху на кожну оладку. Додайте у пательню 1 – 2 чайні ложки води. Накрийте кришкою і смажте 2 хвилини на мінімальному вогні.
- Далі викладіть на кожну з оладок ще по ложці тіста. Знову додайте 1 – 2 чайні ложки води, накрийте кришкою і готуйте ще 2 – 3 хвилини.
- Дуже обережно переверніть оладки. Знову додайте 1 – 2 чайні ложки води, накрийте кришкою і готуйте їх ще 3 хвилини.