Гадаєте, це чергові маркетингові хитрощі? Ба ні! Виробляють таку їжу у світі вже майже чотири десятиліття.

Як з'явилася FOSHU – їжа спецпризначення

Перші функціональні харчові розробки було створено в Японії. Ці продукти відповідали трьом критеріям:

Були поживними (тобто забезпечувати організм необхідною кількістю білків, жирів тощо).

Викликали апетит (своїм виглядом, смаком і запахом).

Позитивно впливали на фізіологію людини, уповільнюючи розвиток захворювань та патологічних станів. Для цього звична їжа збагачувалася біологічно активними речовинами.

Нову категорію харчових продуктів назвали FOSHU, тобто Food for Specified Health Use – їжею спеціального здорового призначення. Науковці з інших країн ґав не ловили й також заходилися досліджувати функціональні продукти харчування, додаючи до них різноманітні активні інгредієнти.

По суті, функціональним є будь-який поживний продукт. Проте нині прийнято так називати ті з них, що містять додані біоактивні компоненти. Їх уміст дає виробникові підставу зазначати на упаковці, що продукт справляє оздоровчий ефект. Ще одна назва функціональних продуктів – нутрицевтики.

Функціональний продукт неможливо спресувати в таблетку. Його не можна виставити в аптеці поряд із харчовими домішками. Він є доповненим, збагаченим аналогом звичайного харчового продукту, який продається у магазинах і який можна споживати щодня.



Здорове харчування – це легко / Фото Shutterstock

Розгляньмо пластівці для сніданку. Обидва продукти – звичайний та функціональний – можуть випускатися у схожих упаковках. Рекомендована порція, зрештою як і калорійність та поживна цінність, у них також може бути одна й та сама. У чому ж тоді різниця? Від звичайних пластівців функціональні відрізнятимуться вмістом одного чи кількох доданих біоактивних інгредієнтів.

Функціональним продукт, зокрема, роблять:

харчові волокна (клітковина);

поліфеноли, у тому числі кверцетин;

каротиноїди, зокрема бета-каротин та лікопен;

вітаміни;

мінерали;

омега-3 поліненасичені жирні кислоти;

антиоксидантні сполуки: L-карнітин, L-карнозин і таурин.

Ось кілька біоактивних інгредієнтів та нутрицевтиків, до складу яких вони входять:

харчові волокна – хліб;

– хліб; пребіотики (наприклад, інулін) – напій на основі цикорію;

(наприклад, інулін) – напій на основі цикорію; пробіотики (наприклад, бактерії Lactobacillus kefiri) – кефір;

(наприклад, бактерії Lactobacillus kefiri) – кефір; вітаміни (наприклад, вітамін D) – кисломолочний сир;

(наприклад, вітамін D) – кисломолочний сир; мінерали (наприклад, кальцій) – мигдалеве молоко;

(наприклад, кальцій) – мигдалеве молоко; лецитин (наприклад, соя) – чорний шоколад.

Перш ніж визнати продукт функціональним, спеціалісти ретельно досліджують його корисні властивості. Чи справді він знижує рівень холестерину в крові, зміцнює імунітет, знижує ймовірність розвитку серцево-судинних захворювань, пригнічує запальні процеси в організмі? Якщо буде доведено, що регулярне споживання цього продукту справді справляє настільки позитивний вплив на здоров'я, лише тоді йому дадуть "зелене світло". За результатами наукових досліджень усі ефекти, що справляє продукт, чітко формулюються й зазначаються на його упаковці.

Разом діють краще

Чи посилює один функціональний продукт оздоровчий вплив інших? Без сумніву. Ефект, коли активні складники, одночасно потрапляючи до людського організму, справляють потужніший вплив, ніж якби людина спожила кожен із цих продуктів окремо, називається "харчова синергія".

Наведімо кілька харчових "дуетів", коли корисні інгредієнти, що входять до їхнього складу, засвоюються швидше й повніше, аніж поодинці.

Курятина + морква

До складу курячого м'яса входить цинк, необхідний для засвоєння з моркви бета-каротину (провітаміну А), що відповідає за здоров'я шкіри, гострий зір та опірність організму.



Курятина і морква – функціональні продукти / Фото Shutterstock

Деякі функціональні продукти мають ще один приємний "бонус": вони є потужними імунобустерами, тобто посилюють стійкість організму до стресів та інфекційних захворювань, сприяють акліматизації та є додатковим джерелом енергії. Такі продукти обов’язково мають бути в щоденному раціоні тих, хто нещодавно переніс важку хворобу, зокрема COVID-19.

Серед таких продуктів:

м'ясо птиці,

молюски та ракоподібні,

цитрусові,

червоний болгарський перець,

броколі,

часник,

імбир,

шпинат,

йогурт,

мигдаль,

соняшникове насіння,

куркума,

зелений чай,

папая,

ківі.

Пригадайте, як ви почувалися при застуді або ж підхопивши грип чи коронавірус. Апетиту геть не було, і єдине, що ви не відмовлялися їсти, – це курячий бульйон. Він чудово зігрівав, викликаючи комфортне відчуття у шлунку та кишечнику. І це лише ефект, який ви зауважували під час самої трапези. А невдовзі знижувалася температура тіла, зникав біль у суглобах та м'язах і ви нарешті починали висипатися.

Невже зменшення проявів хвороби було ефектом плацебо? Аж ніяк!

Виявляється, суп із курки справді послаблює запальні процеси в організмі. Птиця, зокрема курятина, багата на вітамін В6: у 85 грамах білого м'яса міститься майже третина його добової норми. Вітамін В6, відомий також як піридоксин, бере участь у багатьох хімічних реакціях, що відбуваються в організмі, зокрема допомагає утворюватися еритроцитам.



Чому суп допомагає при застуді / Фото Shutterstock

Суп, зварений на курячих стегенцях, гомілках чи крильцях, містить ще й желатин, хондроїтин та інші нутрієнти, необхідні для підтримки здоров'я кишечника та, відповідно, імунітету.

Щоб отримувати максимальну користь від їжі, віддайте перевагу продукції перевірених виробників.

Банан + йогурт

У бананах міститься в значній кількості пребіотик інулін. Йогурт, як відомо, є джерелом пробіотиків. Таким чином, пробіотик забезпечує кишечник корисними бактеріями, а пребіотик працює як добриво для них.



Банан і йогурт / Фото Shutterstock

Оливкова олія + листовий салат

Салат (так само як і овочі та фрукти зеленого, помаранчевого й червоного кольорів) містить фітохімічні речовини, що допомагають знижувати кров'яний тиск. І засвоюються вони краще з корисними жирами (оливковою олією, авокадо або насінням чіа).

Паровий омлет (яйця + молоко)

Це один із найкращих сніданків у похмурі дні, особливо для жителів міст, які рідко бувають на сонечку. Яйця багаті на вітамін D, і засвоюватися йому допомагає кальцій, що міститься в молоці.

Помідори + броколі

Науковці з Університету Іллінойса (США) виявили, що ця комбінація продуктів сповільнює ріст пухлин простати. Помідори багаті на потужний антиоксидант лікопен, вітаміни А та С. Броколі містить бета-каротин, ізотіоціанати та індоли – фітохімічні речовини, що, зміцнюючи імунітет, допомагають організмові боротися з раковими клітинами.



Помідори і броколі / Фото Shutterstock

Шпинат + болгарський перець

Вітамін С допомагає нам повніше засвоювати залізо, яке сприяє насиченню крові киснем. Ось чому багаті на залізо зелені листові овочі, зокрема шпинат, рекомендується поєднувати з продуктами – лідерами за вмістом вітаміну С, наприклад із солодким перцем.

Чорний шоколад + яблука

Чорний шоколад – багатюще джерело катехінів (потужних антиоксидантів), а яблука містять значну кількість флавоноїдів. Така комбінація стимулює вироблення колагену, необхідного для підтримки здоров'я шкіри, і до того ж зміцнює судини, поліпшуючи роботу серцево-судинної системи.

Чорниця + волоські горіхи

Чорниця містить антоціани – фітохімічні речовини, що захищають мозок від окислювального стресу. Волоські горіхи є чудовим джерелом омега-3 жирних кислот, що посилюють наші розумові здібності. Науковці виявили, що таке поєднання сприяє "комунікуванню" між клітинами мозку та, відповідно, полегшує процес запам’ятовування й відтворення інформації.

Виявляється, бути здоровим – так легко і так... смачно!