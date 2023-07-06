Від такої закуски не встоїть ніхто: святковий рецепт для Іванів та Іванок

Влітку не завжди хочеться чогось смаженого, більше свіжого, щоб без зайвої мороки. У нас є цікавий рецепт закуски на будь-яке свято.

Закуски з авокадо завжди актуальні, адже це не тільки оригінальний продукт, а й надзвичайно корисний для організму.

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Міні чизкейки з авокадо стану доречними на будь-якому святі, також вони чудово підійдуть на сніданок чи перекус. А готувати страву надзвичайно просто та легко.

Міні чизкейк з авокадо

Час: 20 хвилин (+4 години на стабілізацію)

20 хвилин (+4 години на стабілізацію) Порції: 9 штук

– 80 грамів солоного крекеру;– 80 грамів вершкового масла;– 10 грамів желатину + 50 грамів води;– 180 грамів крем-сиру;– 5 ложки сметани;– 2 авокадо;– 50 г пармезану;– сіль.

Приготування:

️Желатин заливаємо водою і залишаємо набухати.

️Крекер подрібнюємо в крихту, зʼєднуємо з розтопленим маслом і робимо коржики в силіконовій формі для мафінів або в паперових формочках. Охолоджуємо.

️Для сирної маси зʼєднуємо крем-сир, сметану, одне авокадо і натертий пармезан.

Збиваємо блендером, додаємо розтоплений в мікрохвильовці чи на водяній бані желатин і знову збиваємо.

Додаємо нарізане шматочками авокадо, перемішуємо.

️Сирно-авокадну масу рівномірно викладаємо зверху на коржики і охолоджуємо 3 – 4 години.

️За бажанням чизкейки зверху можна доповнити слабосоленою рибою і авокадо.

Смачного!

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