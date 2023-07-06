Від такої закуски не встоїть ніхто: святковий рецепт для Іванів та Іванок

6 липня 2023, 13:10
Читать новость на русском

Джерело:

Смачні домашні рецепти

Влітку не завжди хочеться чогось смаженого, більше свіжого, щоб без зайвої мороки. У нас є цікавий рецепт закуски на будь-яке свято.

Закуски з авокадо завжди актуальні, адже це не тільки оригінальний продукт, а й надзвичайно корисний для організму. 

Читайте також Страви світової кухні у вас вдома: 3 рецепти з курятини, які варто спробувати

Міні чизкейки з авокадо стану доречними на будь-якому святі, також вони чудово підійдуть на сніданок чи перекус. А готувати страву надзвичайно просто та легко.

Міні чизкейк з авокадо

  • Час: 20 хвилин (+4 години на стабілізацію)
  • Порції:  9 штук
Інгредієнти:
 – 80 грамів солоного крекеру;
 – 80 грамів вершкового масла;
 – 10 грамів желатину + 50 грамів води;
 – 180 грамів крем-сиру;
 – 5 ложки сметани;
 – 2 авокадо;
 – 50 г пармезану; 
 – сіль.

Приготування:

  • ️Желатин заливаємо водою і залишаємо набухати.
  • ️Крекер подрібнюємо в крихту, зʼєднуємо з розтопленим маслом і робимо коржики в силіконовій формі для мафінів або в паперових формочках. Охолоджуємо.
  • ️Для сирної маси зʼєднуємо крем-сир, сметану, одне авокадо і натертий пармезан.
  • Збиваємо блендером, додаємо розтоплений в мікрохвильовці чи на водяній бані желатин і знову збиваємо.
  • Додаємо нарізане шматочками авокадо, перемішуємо.
  • ️Сирно-авокадну масу рівномірно викладаємо зверху на коржики і охолоджуємо 3 – 4 години.
  • ️За бажанням чизкейки зверху можна доповнити слабосоленою рибою і авокадо.

Смачного!

Сподобався рецепт закуски? Спробуйте також приготувати фаршировані квіти цукіні до м'яса чи риби.
Автор: Богданна Рибак