І фігуру вбереже, і час зекономить: закусочний рулет з тунцем
2 жовтня 2023, 10:28Читать новость на русском
Джерело:Смачні домашні рецепти
Під час дієти, або низькокалорійного харчування ще більше хочеться чогось такого шкідливого, надмірно калорійного. Щоб і їсти смачно, і не гладшати – збережіть собі цей рецепт рулету.
Закусочний рулет з тунцем – це не просто один із варіантів перекусу, це смачна та ситна закуска на щодень. Якщо ви не любите тунець – замініть його на відварну курку чи додайте більше овочів.
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Рулети з лаваша та начинки надзвичайно швидко готуються, а на столі зникають першими. Завдяки низькокалорійним інгредієнтам в складі рецепта, така закуска не зашкодить фігурі.
Рецепт закусочного рулету з тунцем
- Час: 20 хвилин
- Порції: 8
– 2 лаваші;
– 1 банка консервованого тунця у власному соку;
– 200 грамів крем-сиру;
– 3 яйця;
– 2 огірки;
– 50 грамів твердого сиру;
– кріп.
Приготування:
- Крем-сир, тунець та нарізані дрібним кубиком свіжі огірки слід змішати разом. За бажанням додаємо спецій.
- Курячі яйця відварюємо до готовності у киплячій підсоленій воді 6 – 8 хвилин. Очищаємо від шкарлупи та натираємо на дрібну тертку. Також натираємо твердий сир. Змішуємо окремо яйця, сир та подрібнений кріп.
- На один шар лаваша викладаємо начинку з тунцем, накриваємо другим шаром лаваша та сирною начинкою.
- Обережно скручуємо все в рулет, загортаємо у шар харчової плівки та відправляємо у холодильник для стабілізації.
- Нарізаємо рулет та подаємо до столу.
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