І фігуру вбереже, і час зекономить: закусочний рулет з тунцем

Під час дієти, або низькокалорійного харчування ще більше хочеться чогось такого шкідливого, надмірно калорійного. Щоб і їсти смачно, і не гладшати – збережіть собі цей рецепт рулету.

Закусочний рулет з тунцем – це не просто один із варіантів перекусу, це смачна та ситна закуска на щодень. Якщо ви не любите тунець – замініть його на відварну курку чи додайте більше овочів.

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Рулети з лаваша та начинки надзвичайно швидко готуються, а на столі зникають першими. Завдяки низькокалорійним інгредієнтам в складі рецепта, така закуска не зашкодить фігурі.

Рецепт закусочного рулету з тунцем

Час: 20 хвилин

20 хвилин Порції: 8

– 2 лаваші;– 1 банка консервованого тунця у власному соку;– 200 грамів крем-сиру;– 3 яйця;– 2 огірки;– 50 грамів твердого сиру;– кріп.

Приготування:

Крем-сир, тунець та нарізані дрібним кубиком свіжі огірки слід змішати разом. За бажанням додаємо спецій.

Курячі яйця відварюємо до готовності у киплячій підсоленій воді 6 – 8 хвилин. Очищаємо від шкарлупи та натираємо на дрібну тертку. Також натираємо твердий сир. Змішуємо окремо яйця, сир та подрібнений кріп.

На один шар лаваша викладаємо начинку з тунцем, накриваємо другим шаром лаваша та сирною начинкою.

Обережно скручуємо все в рулет, загортаємо у шар харчової плівки та відправляємо у холодильник для стабілізації.

Нарізаємо рулет та подаємо до столу.

Смачного!

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