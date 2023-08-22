Як картопля, тільки солодка: як приготувати запечений батат з особливим майонезом

Якщо ви ніколи не куштували батат, саме час спробувати. Він може стати чудовою альтернативою звичайній картоплі, яка стала буденною для українців.

Батат – солодка картопля яскравого оранжевого кольору, яку часто використовують у стравах в південній Америці. Її можна смажити, запікати та навіть відварювати.

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Подають батат з кунжутною пастою тахіні, поливають майонезом чи грецьким йогуртом зі спеціями. Він надзвичайно популярний у високій кухні, адже смак цієї картоплі оригінальний – трішки солодкий.

Спробуйте приготувати запечений батат з особливим трюфельним майонезом та насолодіться стравою разом з рідними чи друзями за переглядом хорошого кіно.

Запечений батат із трюфельним майонезом

Час: 45 хвилин

45 хвилин Порції: 2

– 2 батати;– оливкова олія;– тертий сир Parmigiano Reggiano;– сушений часник;– копчена паприка;– кукурудзяний крохмаль;– сіль;– чорний перець мелений;– чебрець.– оливкова олія із трюфелем;– 2 яйця;– приправа біла із винного оцту;– гірчиця;– соняшникова олія;– лимонний сік;– сіль;– чорний мелений перець.

Приготування:

Батат очищаємо від шкірки, нарізаємо брусками завтовшки приблизно 1 сантиметр. Поливаємо олією і посипаємо спеціями.

Відправляємо все в духовку й запікаємо за температури 220 градусів приблизно 15 – 20 хвилин.

Наприкінці запікання посипаємо сиром пармезан.

Для соусу з’єднуємо в блендері жовтки, гірчицю, приправу з винного оцту, трюфельну олію, сіль і перець.

Збиваємо все, поступово вливаючи соняшникову олію тонкою цівкою. Наприкінці додаємо лимонний сік.

Під час подавання страви майонез вливаємо в окрему тарілочку.

Смачного!

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