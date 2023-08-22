Як картопля, тільки солодка: як приготувати запечений батат з особливим майонезом
Джерело:Метро
Якщо ви ніколи не куштували батат, саме час спробувати. Він може стати чудовою альтернативою звичайній картоплі, яка стала буденною для українців.
Батат – солодка картопля яскравого оранжевого кольору, яку часто використовують у стравах в південній Америці. Її можна смажити, запікати та навіть відварювати.
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Подають батат з кунжутною пастою тахіні, поливають майонезом чи грецьким йогуртом зі спеціями. Він надзвичайно популярний у високій кухні, адже смак цієї картоплі оригінальний – трішки солодкий.
Спробуйте приготувати запечений батат з особливим трюфельним майонезом та насолодіться стравою разом з рідними чи друзями за переглядом хорошого кіно.
Запечений батат із трюфельним майонезом
- Час: 45 хвилин
- Порції: 2
– 2 батати;
– оливкова олія;
– тертий сир Parmigiano Reggiano;
– сушений часник;
– копчена паприка;
– кукурудзяний крохмаль;
– сіль;
– чорний перець мелений;
– чебрець.
Для трюфельного майонезу:
– оливкова олія із трюфелем;
– 2 яйця;
– приправа біла із винного оцту;
– гірчиця;
– соняшникова олія;
– лимонний сік;
– сіль;
– чорний мелений перець.
Приготування:
- Батат очищаємо від шкірки, нарізаємо брусками завтовшки приблизно 1 сантиметр. Поливаємо олією і посипаємо спеціями.
- Відправляємо все в духовку й запікаємо за температури 220 градусів приблизно 15 – 20 хвилин.
- Наприкінці запікання посипаємо сиром пармезан.
- Для соусу з’єднуємо в блендері жовтки, гірчицю, приправу з винного оцту, трюфельну олію, сіль і перець.
- Збиваємо все, поступово вливаючи соняшникову олію тонкою цівкою. Наприкінці додаємо лимонний сік.
- Під час подавання страви майонез вливаємо в окрему тарілочку.
Смачного!Сподобався варіант страви? Спробуйте також приготувати салат з хрумкими баклажанами.