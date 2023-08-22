Як картопля, тільки солодка: як приготувати запечений батат з особливим майонезом

22 серпня 2023, 14:25
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Джерело:

Метро

Якщо ви ніколи не куштували батат, саме час спробувати. Він може стати чудовою альтернативою звичайній картоплі, яка стала буденною для українців.

Батат – солодка картопля яскравого оранжевого кольору, яку часто використовують у стравах в південній Америці. Її можна смажити, запікати та навіть відварювати. 

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Подають батат з кунжутною пастою тахіні, поливають майонезом чи грецьким йогуртом зі спеціями. Він надзвичайно популярний у високій кухні, адже смак цієї картоплі оригінальний – трішки солодкий.

Спробуйте приготувати запечений батат з особливим трюфельним майонезом та насолодіться стравою разом з рідними чи друзями за переглядом хорошого кіно.

Запечений батат із трюфельним майонезом

  • Час: 45 хвилин
  • Порції: 2
Інгредієнти:
 – 2 батати;
 – оливкова олія;
 – тертий сир Parmigiano Reggiano;
 – сушений часник;
 – копчена паприка;
 – кукурудзяний крохмаль;
 – сіль;
 – чорний перець мелений;
 – чебрець.
Для трюфельного майонезу:
 – оливкова олія із трюфелем;
 – 2 яйця;
 – приправа біла із винного оцту;
 – гірчиця;
 – соняшникова олія;
 – лимонний сік;
 – сіль;
 – чорний мелений перець.

Приготування:

  • Батат очищаємо від шкірки, нарізаємо брусками завтовшки приблизно 1 сантиметр. Поливаємо олією і посипаємо спеціями.
  • Відправляємо все в духовку й запікаємо за температури 220 градусів приблизно 15 – 20 хвилин.
  • Наприкінці запікання посипаємо сиром пармезан.
  • Для соусу з’єднуємо в блендері жовтки, гірчицю, приправу з винного оцту, трюфельну олію, сіль і перець.
  • Збиваємо все, поступово вливаючи соняшникову олію тонкою цівкою. Наприкінці додаємо лимонний сік.
  • Під час подавання страви майонез вливаємо в окрему тарілочку.

Смачного!

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Автор: Богданна Рибак