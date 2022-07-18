Брудні банки можуть зіпсувати будь-які продукти. Це можна помітити доволі швидко: всього через кілька днів кришки надуються, що свідчитиме про те, що техніку консервування було порушено.

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У залежності від того, які закрутки та заготовки на зиму ви плануєте робити, слід обирати правильний метод стерилізації.

Прості правила консервації:

дотримання правил чистоти: всі поверхні повинні бути охайними, часто мийте руки;

вимийте банки та добре сполосніть від мийного розчину;

для консервації обирайте тільки нові кришки;

стерилізуйте банки та кришки одразу перед тим, як покласти у них готову страву.

Смаколики на зиму / Фото pixabay

Способи стерилізації

У духовці. Поставте чисті банки на деко (вони не повинні торкатися одна одної), поруч можна розкласти кришки. Помістіть деко на нижню поличку в духовку та включіть її розігріватись. Для електричних духовок до 180 градусів, для газових 150 градусів. Стерилізуйте банки таким способом 20 хвилин.

Мікрохвильова піч. Зручний експрес-спосіб, який не підійде для великих банок. Помийте банку, проте не витирайте її від залишків води. Додайте у посудину 2 сантиметри води та вмикайте підігрів на 2 – 3 хвилини.

Все для успішного результату / Фото freepik

Обробка паром. Для цього способу підійдуть такі кухонні гаджети як пароварка або мультиварка з функцією пари. Увімкніть обраний девайс та зніміть верхню кришку, поставте банки догори дном.

Стерилізуйте банки до 2 літрів 7 – 10 хвилин. Для 3-літрових банок треба 10 – 15 хвилин. Якщо ж у вашій домівці немає такої техніки, обробку паром можна зробити та за допомогою звичайної каструлі. Поставте банку в середину каструлі та налийте води, щоб відстань між нею та банкою була 7 – 10 сантиметрів. Зачекайте поки вода закипить, стерилізація повинна тривати близько 15 хвилин. У такий спосіб також можна стерилізувати кришки.