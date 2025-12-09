У цьому рецепті представлений інший, але не менш ароматний рецепт – із білими грибами. Це проста, доступна та водночас дуже насичена страва: поєднання пшона й квашеної капусти створює приємну текстуру, а гриби в засмажці роблять смак глибшим та цікавішим, інформує 24 Канал з посиланням на Shuba.

Засипана капуста з грибами

Час : 1 година 20 хвилин

: 1 година 20 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 200 грамів квашеної капусти;

– 1 літр води;

– 2 лаврові листки;

– 200 грамів пшона;

– 100 мілілітрів сметани;

– 1 яйце;

– 2 столові ложки борошна.

Для засмажки:

– 1 цибулина;

– 1 солодкий перець;

– 2 зубчики часнику;

– 50 грамів сушених білих грибів;

– 1 чайна ложка орегано;

– 1 чайна ложка копченої паприки;

– 2 столові ложки олії.

Приготування:

Ретельно промийте крупу та залийте її гарячою водою на пів години. Подрібніть часник, дрібно наріжте цибулю та перець. На розігрітій олії обсмажте цибулю до мʼякості, додайте перець і часник. Готуйте близько 20 хвилин на слабкому вогні, періодично перемішуючи. Додайте подрібнені гриби, орегано та копчену паприку. Перекладіть квашену капусту в каструлю, залийте водою, додайте лавровий лист і варіть приблизно 20 хвилин після закипання, доки вона не стане мʼякою. Висипте крупу в каструлю з капустою, посоліть та поперчіть на смак. Готуйте ще 15 – 20 хвилин на малому вогні, помішуючи, до повної готовності. У мисці змішайте яйце, сметану та борошно. Влийте цю суміш у страву, добре перемішайте, доведіть до кипіння й варіть ще одну хвилину. Розкладіть готову гарячу кашу по тарілках і викладіть зверху овочеву засмажку. Подавайте зі свіжою зеленню.

Чому гриби треба замочувати?

Перед приготуванням сушені гриби обовʼязково потрібно замочувати. Це необхідно для того, щоб повністю вимити пісок, пил та інші дрібні частинки бруду, пише kukhovaryty.

Окрім цього, вода пом’якшує гриби, завдяки чому страва буде швидше готуватися. Замочуванням ви не лише подбаєте про чистоту, а й прискорите приготування.

