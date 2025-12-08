Перед маринуванням печериці необхідно коротко проварити. Проте навіть після цього гриби збережуть частину корисних речовин: калій, фосфор, мідь, селен, більшість вітамінів групи B, інформує 24 Канал з посиланням на Shuba.

Рецепт маринованих печериць з медом

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 400 грамів печериць;
– 2 зубчики часнику.
Для маринаду:
– 1 столова ложка меду;
– 2 столові ложки яблучного оцту;
– 2 столові ложки олії;
– 0,5 чайної ложки солі;
– 0,25 чайної ложки меленого чорного перцю;
– 1 лавровий листок;
– 0,5 чайної ложки сушеного чебрецю.

Приготування:

  1. Покладіть печериці в каструлю, залийте невеликою кількістю води, доведіть до кипіння та варіть 5 – 7 хвилин. Злийте воду через друшляк.
  2. У невеликому сотейнику змішайте олію, мед, оцет, сіль, перець, лавровий лист і сушені трави. Нагрійте до легкого кипіння і потримайте 20 – 30 секунд – цього достатньо, щоб мед повністю розчинився.
  3. Перекладіть відварені печериці у миску чи банку, додайте тонко нарізаний часник. Залийте гарячим маринадом і добре перемішайте.
  4. Залиште гриби охолонути до кімнатної температури, після чого накрийте і поставте в холодильник на 6 – 8 годин або на ніч.

Як чистити печериці?

Печериці потребують дбайливої підготовки, щоб повністю зберегти свій смак та структуру. Передусім їх не рекомендують мити під сильним струменем води – гриби швидко вбирають вологу, через що стають водянистими й втрачають аромат, пише Beszamel.

Найкраще очищати їх за допомогою вологої серветки або м’якої щіточки, акуратно знімаючи залишки ґрунту з поверхні капелюшка та ніжки. Щодо зрізання шкірки, то це не обов’язковий етап, але іноді він потрібен для великих або менш свіжих грибів.

