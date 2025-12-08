Перед маринуванням печериці необхідно коротко проварити. Проте навіть після цього гриби збережуть частину корисних речовин: калій, фосфор, мідь, селен, більшість вітамінів групи B, інформує 24 Канал з посиланням на Shuba.

Рецепт маринованих печериць з медом

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 400 грамів печериць;

– 2 зубчики часнику.

Для маринаду:

– 1 столова ложка меду;

– 2 столові ложки яблучного оцту;

– 2 столові ложки олії;

– 0,5 чайної ложки солі;

– 0,25 чайної ложки меленого чорного перцю;

– 1 лавровий листок;

– 0,5 чайної ложки сушеного чебрецю.

Приготування:

Покладіть печериці в каструлю, залийте невеликою кількістю води, доведіть до кипіння та варіть 5 – 7 хвилин. Злийте воду через друшляк. У невеликому сотейнику змішайте олію, мед, оцет, сіль, перець, лавровий лист і сушені трави. Нагрійте до легкого кипіння і потримайте 20 – 30 секунд – цього достатньо, щоб мед повністю розчинився. Перекладіть відварені печериці у миску чи банку, додайте тонко нарізаний часник. Залийте гарячим маринадом і добре перемішайте. Залиште гриби охолонути до кімнатної температури, після чого накрийте і поставте в холодильник на 6 – 8 годин або на ніч.

Як чистити печериці?

Печериці потребують дбайливої підготовки, щоб повністю зберегти свій смак та структуру. Передусім їх не рекомендують мити під сильним струменем води – гриби швидко вбирають вологу, через що стають водянистими й втрачають аромат, пише Beszamel.

Найкраще очищати їх за допомогою вологої серветки або м’якої щіточки, акуратно знімаючи залишки ґрунту з поверхні капелюшка та ніжки. Щодо зрізання шкірки, то це не обов’язковий етап, але іноді він потрібен для великих або менш свіжих грибів.

