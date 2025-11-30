Аромат сушених грибів повертає спогади про ліс, а смак чудово поєднується з будь-якою простою стравою інформує 24 Канал з посиланням на інстаграм oksana_kretsul. Підливка з таких грибів – універсальна річ: вона однаково добре пасує до каші, картоплі чи спагеті.

Як приготувати підливу з сушених грибів?

Час : 90 хвилин

: 90 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 50 грамів білих сушених грибів;

– 1 ріпчаста цибуля;

– 500 – 750 мілілітрів води;

– 40 – 50 грамів борошна;

– олія;

– сіль;

– чорний мелений перець.

Приготування:

Гриби залийте окропом і накрийте кришкою на 20 хвилин. Потім злийте воду, залийте 750 грамами свіжої води та варіть 20 – 25 хвилин. Борошно обсмажте на сковороді з товстим дном, постійно помішуючи, доки воно не стане ледь золотистим. Зварені гриби відцідіть, додайте їх до обсмаженої цибулі, а грибний відвар вливайте в борошно невеликими порціями, безперервно помішуючи та посоліть. Можна скористатися вінчиком або блендером, щоб уникнути грудочок. Гриби з цибулею добре приправте спеціями. Якщо використали весь відвар, але соус вийшов надто густим, долийте трохи окропу. Коли гриби з цибулею гарно обсмажаться, влийте до них грибний соус і протушкуйте все разом до однорідності та потрібної консистенції.

Чому потрібно замочувати гриби?

Під час замочування з грибів вимиваються пісок, пил та інші дрібні частинки бруду, пише kukhovaryty. Також вода пом’якшує їх і вони набагато скоріше готуються.

Таким чином ви подбаєте не лише про чистоту продукту, я й прискорите його приготування.

