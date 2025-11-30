Аромат сушених грибів повертає спогади про ліс, а смак чудово поєднується з будь-якою простою стравою інформує 24 Канал з посиланням на інстаграм oksana_kretsul. Підливка з таких грибів – універсальна річ: вона однаково добре пасує до каші, картоплі чи спагеті.
Цікаво Можна буде хіба шпалери клеїти: популярна груба помилка під час приготування пюре
Як приготувати підливу з сушених грибів?
- Час: 90 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 50 грамів білих сушених грибів;
– 1 ріпчаста цибуля;
– 500 – 750 мілілітрів води;
– 40 – 50 грамів борошна;
– олія;
– сіль;
– чорний мелений перець.
Як приготувати смачну підливку з грибів: дивіться відео
Приготування:
- Гриби залийте окропом і накрийте кришкою на 20 хвилин.
- Потім злийте воду, залийте 750 грамами свіжої води та варіть 20 – 25 хвилин.
- Борошно обсмажте на сковороді з товстим дном, постійно помішуючи, доки воно не стане ледь золотистим.
- Зварені гриби відцідіть, додайте їх до обсмаженої цибулі, а грибний відвар вливайте в борошно невеликими порціями, безперервно помішуючи та посоліть.
- Можна скористатися вінчиком або блендером, щоб уникнути грудочок.
- Гриби з цибулею добре приправте спеціями.
- Якщо використали весь відвар, але соус вийшов надто густим, долийте трохи окропу. Коли гриби з цибулею гарно обсмажаться, влийте до них грибний соус і протушкуйте все разом до однорідності та потрібної консистенції.
Чому потрібно замочувати гриби?
Під час замочування з грибів вимиваються пісок, пил та інші дрібні частинки бруду, пише kukhovaryty. Також вода пом’якшує їх і вони набагато скоріше готуються.
Таким чином ви подбаєте не лише про чистоту продукту, я й прискорите його приготування.
Що ще смачненького приготувати?
Салати з дитинства точно подарують святковий настрій.
А ці трубочки з кремом наче щойно приготовані дбайливими руками бабусі.