Така слойка неймовірно щедро поглинає вишні. Тому не економте на ягодах, щоб випічка вдалася, інформує 24 Канал з посиланням на ютуб-канал "Anya roz".
Як приготувати пляцок "Вишнева слойка"?
- Час: 1 година
- Порцій: 8
Інгредієнти для тіста:
– 330 грамів масла;
– 4 склянки борошна;
– 5 жовтків;
– 1 склянка сметани 15%;
– 1 чайна ложка оцту.
Для білкової начинки:
– 5 білків;
– 1,5 склянки цукру;
– 65 грамів сухого вишневого киселю;
– 800 грамів консервованих вишень.
Інгредієнти для заварного крему:
– 500 мілілітрів молока;
– 40 грамів крохмалю;
– 150 грамів цукру;
– 350 грамів масла.
Приготування:
- Просійте борошно, натріть холодне масло та перемішайте. Додайте жовтки та сметану, замісіть тісто. Введіть оцет, знову вимісіть, сформуйте кульку, загорніть у плівку й поставте в холодильник на ніч.
- Збийте білки до щільної піни. Поступово додавайте цукор та сухий кисіль, не припиняючи збивання.
- Розділіть тісто на 8 однакових частин і сформуйте кульки.
- На пергаменті, присипаному борошном, розкачайте кожну частину тіста та перенесіть у форму, формуючи бортики.
- Поділіть білкову масу й вишні (попередньо відцідивши сік) на 4 рівні частини.
- Викладіть чверть білкової маси на тісто, вирівняйте, зверху розподіліть чверть вишень.
- Накрийте другим шаром тіста, защипніть краї, проколіть верх виделкою в кількох місцях. Випікайте за 175°C до рум’яності. Повторіть ще тричі – має вийти 4 окремі коржі-пироги.
- Зваріть заварний крем: змішайте молоко, цукор і крохмаль, варіть на середньому вогні до загущення. Накрийте плівкою та повністю охолодіть.
- Збийте вершкове масло, поступово додаючи охолоджену молочну масу.
- Зберіть слойку: намастіть кремом перший корж, накрийте другим, знову змастіть, викладіть третій, повторіть шар. Завершіть четвертим коржем. Поставте в холодильник на годину – і можна подавати.
Як зрозуміти, що корж пропікся?
Перевірити готовність коржа – доволі просто. Для цього просто вставте в нього чисту зубочистку або шпажку, пише The Takeout. Якщо вона виходить чистою або з кількома сухими крихтами, корж можна виймати з духовки.
Час випікання також може залежати від духовки та встановленого режиму. Тому краще орієнтуватися на вказаний у рецепті час, але водночас спробувати перевірити його на готовність трохи раніше.
Що ще можна приготувати?
Потіште рідних хрумкими трубочками з ніжним кремом – вони повертають у дитинство.
Також будь-яке свято може прикрасити легендарний пляцок "Вишиванка".