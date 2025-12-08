Така слойка неймовірно щедро поглинає вишні. Тому не економте на ягодах, щоб випічка вдалася, інформує 24 Канал з посиланням на ютуб-канал "Anya roz".

Як приготувати пляцок "Вишнева слойка"?

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 8

Інгредієнти для тіста:

– 330 грамів масла;

– 4 склянки борошна;

– 5 жовтків;

– 1 склянка сметани 15%;

– 1 чайна ложка оцту.

Для білкової начинки:

– 5 білків;

– 1,5 склянки цукру;

– 65 грамів сухого вишневого киселю;

– 800 грамів консервованих вишень.

Інгредієнти для заварного крему:

– 500 мілілітрів молока;

– 40 грамів крохмалю;

– 150 грамів цукру;

– 350 грамів масла.

Дивіться, як приготувати "Вишневу слойку": відео

Приготування:

Просійте борошно, натріть холодне масло та перемішайте. Додайте жовтки та сметану, замісіть тісто. Введіть оцет, знову вимісіть, сформуйте кульку, загорніть у плівку й поставте в холодильник на ніч. Збийте білки до щільної піни. Поступово додавайте цукор та сухий кисіль, не припиняючи збивання. Розділіть тісто на 8 однакових частин і сформуйте кульки. На пергаменті, присипаному борошном, розкачайте кожну частину тіста та перенесіть у форму, формуючи бортики. Поділіть білкову масу й вишні (попередньо відцідивши сік) на 4 рівні частини. Викладіть чверть білкової маси на тісто, вирівняйте, зверху розподіліть чверть вишень. Накрийте другим шаром тіста, защипніть краї, проколіть верх виделкою в кількох місцях. Випікайте за 175°C до рум’яності. Повторіть ще тричі – має вийти 4 окремі коржі-пироги. Зваріть заварний крем: змішайте молоко, цукор і крохмаль, варіть на середньому вогні до загущення. Накрийте плівкою та повністю охолодіть. Збийте вершкове масло, поступово додаючи охолоджену молочну масу. Зберіть слойку: намастіть кремом перший корж, накрийте другим, знову змастіть, викладіть третій, повторіть шар. Завершіть четвертим коржем. Поставте в холодильник на годину – і можна подавати.

Як зрозуміти, що корж пропікся?

Перевірити готовність коржа – доволі просто. Для цього просто вставте в нього чисту зубочистку або шпажку, пише The Takeout. Якщо вона виходить чистою або з кількома сухими крихтами, корж можна виймати з духовки.

Час випікання також може залежати від духовки та встановленого режиму. Тому краще орієнтуватися на вказаний у рецепті час, але водночас спробувати перевірити його на готовність трохи раніше.

