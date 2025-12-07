Звичні "Спартак" або "Наполеон" можна приготувати будь-якої миті, а для свят потрібен особливий смаколик. Повірте. цей торт залишить по собі незабутні спогади й дійсно вартий того, що чекати на нього цілий рік, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "Господинька".
Як приготувати торт "Сніжинка"?
- Час: 1 година
- Порцій: 2
Інгредієнти:
для бісквіта:
– 3 яйця
– дрібка солі;
– 80 грамів цукру;
– 50 мілілітрів олії;
– сік і цедра 1 апельсина;
– 100 грамів борошна;
– 1 чайна ложка розпушувача;
персикова маса:
– 200 грамів консервованих персиків;
– 1 чайна ложка ванільного цукру;
– 30 грамів кукурудзяного крохмалю;
крем:
– 400 мілілітрів молока;
– цедра та сік 1 лимона;
– 1 чайна ложка ванільного цукру;
– 1 паличка кориці;
– 2 жовтки;
– 30 грамів цукру;
– 30 грамів кукурудзяного крохмалю;
– 80 грамів згущеного молока;
– 100 мілілітрів збитих вершків;
– білий шоколад для декору.
Яскравий смак свята / Фото "Господинька"
Приготування:
- Яйця збиваємо з цукром до пишної маси, потім акуратно вводимо олію. Додаємо сік та цедру апельсина, перемішуємо.
- Просіюємо борошно з розпушувачем, збиваємо міксером до однорідності.
- Форму застеляємо пергаментом, виливаємо тісто і випікаємо бісквіт при 180 градусах 20 – 25 хвилин. Охолоджуємо і розрізаємо на дві частини, щоб вийшло два круга.
- З персиків зливаємо рідину в каструлю, їх теж нарізаємо меншими шматочками. Додаємо ванільний цукор та крохмаль, перемішуємо, варимо до загустіння та залишаємо вистигати.
- Молоко змішуємо з ванільним цукром та цедрою лимона, кладемо паличку кориці. Доводимо до кипіння та проціджуємо через ситечко.
- Жовтки збиваємо з цукром та крохмалем, додаємо до молока. Варимо до загустіння, накриваємо плівкою в контакт і даємо охолонути.
- Лимонний сік збиваємо зі згущеним молоком до пишності, додаємо вершки і добре збиваємо. Акуратно змішуємо із заварною масою.
- Складаємо торт: на бісквіт викладаємо крем, потім персикову масу, потім другий бісквіт і повторюємо процес. Зверху прикрашаємо кремом та тертим білим шоколадом.
Які помилки при приготуванні бісквіта?
Ніжний та повітряний бісквіт – це основа вдалого торта. Інгредієнти повинні бути кімнатної температури, а під час збивання треба добре наситити масу повітрям, радить портал Pysznosci.
А ще не варто передчасно відкривати двері духовки, інакше бісквіт "впаде" через перепад температури. Перевіряти його готовність можна лише через 20 хвилин від початку випікання.
