Звичні "Спартак" або "Наполеон" можна приготувати будь-якої миті, а для свят потрібен особливий смаколик. Повірте. цей торт залишить по собі незабутні спогади й дійсно вартий того, що чекати на нього цілий рік, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "Господинька".

Як приготувати торт "Сніжинка"?

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 2

Інгредієнти:

для бісквіта:

– 3 яйця

– дрібка солі;

– 80 грамів цукру;

– 50 мілілітрів олії;

– сік і цедра 1 апельсина;

– 100 грамів борошна;

– 1 чайна ложка розпушувача;

персикова маса:

– 200 грамів консервованих персиків;

– 1 чайна ложка ванільного цукру;

– 30 грамів кукурудзяного крохмалю;

крем:

– 400 мілілітрів молока;

– цедра та сік 1 лимона;

– 1 чайна ложка ванільного цукру;

– 1 паличка кориці;

– 2 жовтки;

– 30 грамів цукру;

– 30 грамів кукурудзяного крохмалю;

– 80 грамів згущеного молока;

– 100 мілілітрів збитих вершків;

– білий шоколад для декору.

Яскравий смак свята / Фото "Господинька"

Приготування:

Яйця збиваємо з цукром до пишної маси, потім акуратно вводимо олію. Додаємо сік та цедру апельсина, перемішуємо. Просіюємо борошно з розпушувачем, збиваємо міксером до однорідності. Форму застеляємо пергаментом, виливаємо тісто і випікаємо бісквіт при 180 градусах 20 – 25 хвилин. Охолоджуємо і розрізаємо на дві частини, щоб вийшло два круга. З персиків зливаємо рідину в каструлю, їх теж нарізаємо меншими шматочками. Додаємо ванільний цукор та крохмаль, перемішуємо, варимо до загустіння та залишаємо вистигати. Молоко змішуємо з ванільним цукром та цедрою лимона, кладемо паличку кориці. Доводимо до кипіння та проціджуємо через ситечко. Жовтки збиваємо з цукром та крохмалем, додаємо до молока. Варимо до загустіння, накриваємо плівкою в контакт і даємо охолонути. Лимонний сік збиваємо зі згущеним молоком до пишності, додаємо вершки і добре збиваємо. Акуратно змішуємо із заварною масою. Складаємо торт: на бісквіт викладаємо крем, потім персикову масу, потім другий бісквіт і повторюємо процес. Зверху прикрашаємо кремом та тертим білим шоколадом.

Які помилки при приготуванні бісквіта?

Ніжний та повітряний бісквіт – це основа вдалого торта. Інгредієнти повинні бути кімнатної температури, а під час збивання треба добре наситити масу повітрям, радить портал Pysznosci.

А ще не варто передчасно відкривати двері духовки, інакше бісквіт "впаде" через перепад температури. Перевіряти його готовність можна лише через 20 хвилин від початку випікання.

