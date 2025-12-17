Тоді звичні салати заграють новими смаками. Редакція 24 Каналу зібрала п’ять бюджетних новорічних салатів, які можна легко приготувати та красиво подати без шкоди для гаманця.

Спробуйте також Яблучний пиріг на сковороді: готуємо ніжний десерт без духовки

Салат з крабовими паличками та кукурудзою

Час : 15 хвилин

: 15 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 200 грамів крабових паличок;

– 3 яйця;

– 1 банка консервованої кукурудзи;

– 3 – 4 столові ложки майонезу;

– сіль до смаку.

Приготування:

Зваріть яйця круто та охолодіть. Наріжте яйця й крабові палички кубиками. Додайте кукурудзу, посоліть, заправте майонезом і перемішайте.

Салат з крабовими паличками – класика новорічного столу / Фото SHUBA

Салат з оселедцем та яйцем

Час : 15 хвилин

: 15 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 філе оселедця;

– 3 яйця;

– 150 грамів консервованого зеленого горошку;

– кілька пірʼїн зеленої цибулі;

– 2 – 3 столові ложки майонезу.

Приготування:

Наріжте оселедець і яйця невеликими шматочками. Додайте горошок і подрібнену зелену цибулю. Заправте майонезом і акуратно перемішайте.

Картопляний салат із солоним огірком

Час : 35 хвилин

: 35 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 4 – 5 картоплин;

– 2 – 3 солоні огірки;

– 1 цибулина;

– 2 – 3 столові ложки олії;

– чорний перець до смаку.

Приготування:

Відваріть картоплю в мундирі, охолодіть і наріжте кубиками. Додайте подрібнені огірки та цибулю. Заправте олією, поперчіть і перемішайте.

Картопляний салат дивує простотою та смаком / Фото Depositphotos

Салат з буряка, часнику та горіхів

Час : 45 хвилин

: 45 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 2 – 3 буряки;

– 1 – 2 зубчики часнику;

– жменя волоських горіхів;

– 2 – 3 столові ложки сметани чи майонезу;

– сіль до смаку.

Приготування:

Відваріть або запечіть буряк, охолодіть і натріть на грубій тертці. Додайте подрібнений часник і горіхи. Заправте соусом і перемішайте.

Капустяний салат з морквою та яблуком

Час : 15 хвилин

: 15 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 300 грамів капусти;

– 1 морква;

– 1 яблуко;

– 2 столові ложки олії;

– сіль, цукор до смаку.

Приготування:

Нашаткуйте капусту, натріть моркву та яблуко. Додайте сіль, дрібку цукру й олію. Добре перемішайте та злегка примніть руками.

Чим ще прикрасити святковий стіл?