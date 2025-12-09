"Білочка" або "Єврейський" – це легкий, м’який і водночас яскравий салат із виразним часниковим ароматом. Простий набір інгредієнтів перетворюється на знайому з дитинства смакоту, інформує 24 Канал з посиланням на Shuba.

Як приготувати салат "Білочка"?

Час : 35 хвилин

: 35 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 4 яйця;

– 200 грамів плавленого сиру;

– 140 грамів твердого сиру;

– 4 зубчики часнику;

– 50 грамів масла;

– 120 грамів майонезу;

– 50 грамів волоських горіхів.

Приготування:

Відваріть яйця круто. Подрібніть горіхи, а часник пропустіть через прес. Натріть три яйця на дрібній тертці. Окремо натріть білок і жовток четвертого яйця – вони знадобляться для декору. Подрібніть на дрібній тертці плавлений і твердий сири. Змішайте майонез із часником до однорідної консистенції. На тарілку викладіть 2/3 твердого сиру та змастіть його майонезною заправкою. Додайте шар натертих яєць, знову промажте. Викладіть натертий плавлений сир. Натріть вершкове масло та змішайте його з рештою твердого сиру, викладіть поверх і злегка змастіть майонезом. Посипте салат натертими жовтком, білком і подрібненими волоськими горіхами. Поставте в холодильник на 30 хвилин, щоб він просочився та став ще ніжнішим.

Чим замінити майонез?

Для приготування "Білочки" потрібен майонез, проте салат можна зробити менш калорійним. Заправкою цілком може бути сметана або натуральний йогурт, підказує Przyslij przepis.

Щоб додати трохи цікавинки, можна змішати їх з чайною ложкою гірчиці. Також смаку додадуть спеції – мускатний горіх, свіжозмелений чорний перець тощо.

Які салати ще варто спробувати?