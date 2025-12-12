На відміну від варіантів з грибами чи печінкою, сирна начинка надає страві ніжності та робить її універсальною. Зрази мають приємну текстуру, апетитну скоринку та знайомий домашній смак, який важко не полюбити, інформує 24 Канал з посиланням на ютуб-канал "Готуємо з радістю".

Читайте також Засипана капуста з білими грибами: як приготувати страву з глибоким українським корінням

Секретним інгредієнтом цього рецепту є звичайна манка. З нею зрази точно не розваляться.

Як приготувати зрази з сиром

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 8

Інгредієнти:

– 1 кілограм картоплі;

– 2 яйця;

– 120 грамів борошна;

– 500 грамів кисломолочного сиру;

– 1 столова ложка манки;

– 5 горошинок перцю;

– мелений чорний перець, сіль до смаку;

– 20 грамів зелені;

– 1 лавровий листок;

– 100 мілілітрів олії.

Приготування:

Почистьте картоплю, залийте її водою, додайте сіль, лавровий лист, перець горошком та петрушку. Варіть близько 30 хвилин. Після зливання води видаліть спеції, а картоплю перетворіть на пюре. Додайте до теплого пюре яйце, сіль, мелений перець і борошно. Добре вимішайте масу до однорідності. Для начинки змішайте кисломолочний сир із сіллю, жовтком, дрібно нарізаним кропом та манкою. Сформуйте коржики з картопляної основи, викладаючи в центр ложку сирної начинки й акуратно зліплюючи зрази. Розігрійте пательню з олією. Обсмажуйте зрази на середньому вогні до золотистої скоринки з обох боків. Подавайте гарячими зі сметаною.

Дивіться, як приготувати зрази: відео

Чи можна приготувати зрази з вчорашнього пюре?

Для приготування зразів можна використати пюре, яке залишилося після вечері. Проте переконайтеся, що воно густе й без додавання вершків – так маса краще триматиме форму, радить Shuba.

Найсмачніші зрази – гарячі, щойно з пательні, коли сир делікатно розтікається зсередини. Подавайте їх зі сметаною та дрібно нарізаною зеленню – це класика української домашньої кухні.

