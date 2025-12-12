На відміну від варіантів з грибами чи печінкою, сирна начинка надає страві ніжності та робить її універсальною. Зрази мають приємну текстуру, апетитну скоринку та знайомий домашній смак, який важко не полюбити, інформує 24 Канал з посиланням на ютуб-канал "Готуємо з радістю".
Читайте також Засипана капуста з білими грибами: як приготувати страву з глибоким українським корінням
Секретним інгредієнтом цього рецепту є звичайна манка. З нею зрази точно не розваляться.
Як приготувати зрази з сиром
- Час: 1 година
- Порцій: 8
Інгредієнти:
– 1 кілограм картоплі;
– 2 яйця;
– 120 грамів борошна;
– 500 грамів кисломолочного сиру;
– 1 столова ложка манки;
– 5 горошинок перцю;
– мелений чорний перець, сіль до смаку;
– 20 грамів зелені;
– 1 лавровий листок;
– 100 мілілітрів олії.
Приготування:
- Почистьте картоплю, залийте її водою, додайте сіль, лавровий лист, перець горошком та петрушку. Варіть близько 30 хвилин.
- Після зливання води видаліть спеції, а картоплю перетворіть на пюре.
- Додайте до теплого пюре яйце, сіль, мелений перець і борошно. Добре вимішайте масу до однорідності.
- Для начинки змішайте кисломолочний сир із сіллю, жовтком, дрібно нарізаним кропом та манкою.
- Сформуйте коржики з картопляної основи, викладаючи в центр ложку сирної начинки й акуратно зліплюючи зрази.
- Розігрійте пательню з олією. Обсмажуйте зрази на середньому вогні до золотистої скоринки з обох боків. Подавайте гарячими зі сметаною.
Дивіться, як приготувати зрази: відео
Чи можна приготувати зрази з вчорашнього пюре?
Для приготування зразів можна використати пюре, яке залишилося після вечері. Проте переконайтеся, що воно густе й без додавання вершків – так маса краще триматиме форму, радить Shuba.
Найсмачніші зрази – гарячі, щойно з пательні, коли сир делікатно розтікається зсередини. Подавайте їх зі сметаною та дрібно нарізаною зеленню – це класика української домашньої кухні.
Що ще можна приготувати на вечерю?
Радимо приготувати котлети з картоплі – їх просто неможливо відрізнити від мʼясних.
А на десерт спечіть шоколадний торт, для якого не потрібно ні яєць, ні масла.