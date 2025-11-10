Усі чули про дубайських шоколад, однак мало хто здатен розповісти, у чому ж справді його феномен. 24 Канал пропонує розібратися у цьому разом з BBC.

Чому дубайський шоколад став популярним

Оригінальний дубайський шоколад, який створила FIX Dessert Chocolatier, коштує близько 20 доларів за плитку. Змусити людей купувати такий дорогий смаколик – ще той виклик, однак маркетологам це вдалося. Вони створили вірусні ролики у мережі Tik-Tok, які дуже швидко викликали хвилю інтересу до цієї новинки.

Дубайський шоколад став головним кулінарним трендом року / Фото Pexels

Далі справа залишалася за смаком шоколаду – і він не підвів. Гармонія молочного шоколаду, фісташкової начинки і хрусткого тіста катаїфі вразила усіх, тож не дивно, що шоколад залишається популярним навіть після того, як тренд на нього давно мину.

Як зробити дубайський шоколад вдома? Давайте скористаємося рецептом цього унікального смаколика від порталу Shuba.

Рецепт дубайського шоколаду

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 200 грамів молочного шоколаду;

– 50 грамів білого шоколаду;

– 250 грамів тіста катаїфі;

– 100 грамів фісташкової пасти.

Приготування:

Розтопіть білий шоколад на водяній бані до однорідної маси. Змастіть ним дно та стінки силіконової форми для шоколаду. Половину молочного шоколаду також розтопіть на водяній бані. Влийте його у форму поверх білого шару та рівномірно розподіліть. Поставте форму в морозильну камеру на 10 хвилин. Подрібніть тісто катаїфі і підсмажте на середньому вогні до золотистого кольору. Додайте фісташковий крем або пасту, швидко перемішайте й дайте масі охолонути. Викладіть остигле тісто у форму з шоколадом, розрівняйте. Розтопіть решту молочного шоколаду й залийте ним десерт. Дайте застигнути в холодильнику, після чого обережно дістаньте й поріжте на шматочки.

Де купити тісто катаїфі?

Тісто катаїфі вже доступно у багатьох супермаркетах, а також його легко можна замовити і інтернет-магазинах.

Смачного!

