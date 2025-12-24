Цей варіант калача – з маком і родзинками – класичний і водночас дуже домашній. М’яке здобне тісто, аромат ванілі та ніжна солодка начинка роблять його ідеальним для різдвяного столу, інформує 24 Канал з посиланням на SHUBA.
Як приготувати калач на Різдво
- Час: 4 години
- Порцій: 8
Інгредієнти для тіста:
– 150 грамів молока;
– 50 грамів сметани жирністю 20%;
– 30 грамів вершкового масла;
– 1 куряче яйце;
– 40 грамів цукру;
– 350 грамів пшеничного борошна;
– 5 грамів сухих дріжджів;
– 8 грамів ванільного цукру;
– 2,5 грама солі;
– 60 грамів родзинок.
Для оздоблення:
– 15 грамів маку;
– 1 куряче яйце;
– 15 грамів молока;
– 15 грамів рафінованої соняшникової олії.
Приготування:
- Підготуйте всі інгредієнти заздалегідь: борошно просійте, масло дістаньте з холодильника, родзинки промийте й обсушіть.
- У тепле молоко всипте дріжджі, перемішайте та залиште в теплому місці на 10 хвилин.
- У мисці збийте яйце з цукром і ванільним цукром до легкої пишної маси.
- Додайте молоко з дріжджами, перемішайте до розчинення цукру, потім введіть сметану й сіль.
- Поступово підсипайте борошно, щоразу добре вимішуючи масу.
- Коли тісто стане густішим, вимішуйте його руками близько 5 хвилин, доки воно не почне відставати від стінок миски.
- Частинами введіть м’яке вершкове масло, ретельно вмішуючи його в тісто.
- Продовжуйте вимішувати ще близько 5 хвилин, поки тісто не стане м’яким і майже не липким.
- Перекладіть тісто на присипану борошном поверхню та ще раз легко вимісіть.
- Змастіть миску олією, покладіть тісто, накрийте рушником і залиште в теплі на 1,5 години.
- Тісто, що підійшло, сформуйте в кулю, розділіть навпіл і дайте кожній частині відпочити під рушником 15 хвилин.
- Одну частину розкачайте в тонкий прямокутник, з одного боку викладіть родзинки й злегка вдавіть їх у тісто.
- Скрутіть тісто в щільний рулет, защипніть шов і злегка прокатайте. Повторіть з другою частиною.
- Подовжте рулети до 50 – 55 сантиметрів, переплетіть їх між собою й сформуйте кільце.
- Перекладіть калач у круглу форму та залиште підходити ще на 1 годину.
- Розігрійте духовку до 180 градусів.
- Збийте яйце з молоком, змастіть калач, посипте маком і випікайте 40 – 60 хвилин до рум’яної скоринки.
- Дайте калачу охолонути у формі 10 хвилин, потім перекладіть на дошку до повного остигання.
Чим можна замінити яйця?
Навіть без яєць можна продовжити приготування. Адже є кілька елементарних альтернатив, які знайдуться в кожного, пише портал Pysznosci.
Зокрема, мовиться про крохмаль – замість одного яйця варто лише змішати по 1 столовій ложці крохмалю та води. Також підійде бананове пюре, яке додасть випічці солодкості.
