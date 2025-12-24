Цей варіант калача – з маком і родзинками – класичний і водночас дуже домашній. М’яке здобне тісто, аромат ванілі та ніжна солодка начинка роблять його ідеальним для різдвяного столу, інформує 24 Канал з посиланням на SHUBA.

Як приготувати калач на Різдво

Час : 4 години

: 4 години Порцій: 8

Інгредієнти для тіста:

– 150 грамів молока;

– 50 грамів сметани жирністю 20%;

– 30 грамів вершкового масла;

– 1 куряче яйце;

– 40 грамів цукру;

– 350 грамів пшеничного борошна;

– 5 грамів сухих дріжджів;

– 8 грамів ванільного цукру;

– 2,5 грама солі;

– 60 грамів родзинок.

Для оздоблення:

– 15 грамів маку;

– 1 куряче яйце;

– 15 грамів молока;

– 15 грамів рафінованої соняшникової олії.

Приготування:

Підготуйте всі інгредієнти заздалегідь: борошно просійте, масло дістаньте з холодильника, родзинки промийте й обсушіть. У тепле молоко всипте дріжджі, перемішайте та залиште в теплому місці на 10 хвилин. У мисці збийте яйце з цукром і ванільним цукром до легкої пишної маси. Додайте молоко з дріжджами, перемішайте до розчинення цукру, потім введіть сметану й сіль. Поступово підсипайте борошно, щоразу добре вимішуючи масу. Коли тісто стане густішим, вимішуйте його руками близько 5 хвилин, доки воно не почне відставати від стінок миски. Частинами введіть м’яке вершкове масло, ретельно вмішуючи його в тісто. Продовжуйте вимішувати ще близько 5 хвилин, поки тісто не стане м’яким і майже не липким. Перекладіть тісто на присипану борошном поверхню та ще раз легко вимісіть. Змастіть миску олією, покладіть тісто, накрийте рушником і залиште в теплі на 1,5 години. Тісто, що підійшло, сформуйте в кулю, розділіть навпіл і дайте кожній частині відпочити під рушником 15 хвилин. Одну частину розкачайте в тонкий прямокутник, з одного боку викладіть родзинки й злегка вдавіть їх у тісто. Скрутіть тісто в щільний рулет, защипніть шов і злегка прокатайте. Повторіть з другою частиною. Подовжте рулети до 50 – 55 сантиметрів, переплетіть їх між собою й сформуйте кільце. Перекладіть калач у круглу форму та залиште підходити ще на 1 годину. Розігрійте духовку до 180 градусів. Збийте яйце з молоком, змастіть калач, посипте маком і випікайте 40 – 60 хвилин до рум’яної скоринки. Дайте калачу охолонути у формі 10 хвилин, потім перекладіть на дошку до повного остигання.

Чим можна замінити яйця?

Навіть без яєць можна продовжити приготування. Адже є кілька елементарних альтернатив, які знайдуться в кожного, пише портал Pysznosci.

Зокрема, мовиться про крохмаль – замість одного яйця варто лише змішати по 1 столовій ложці крохмалю та води. Також підійде бананове пюре, яке додасть випічці солодкості.

