Приготування холодцю займає години, однак коли ж правильно його солити? Відповідь на це одвічне питає дає 24 Канал з посиланням на портал Pysznosci.
Коли треба солити холодець?
Холодець – це та страва, яку треба солити наприкінці. Розрахуйте час в 10 – 15 хвилин до моменту, як ви вимкнете вогонь. Солити холодець на початку приготування немає сенсу: частина води випарується, і страва вийде пересоленою.
Холодець треба правильно посолити / Фото "Пательня"
Також важливо розуміти, що наприкінці приготування ви можете спробувати бульйон та врегулювати кількість солі.
Чи повинен холодець бути солоним?
Ще один нюанс, на який рідко звертають увагу – під час застигання бульйон матиме вже не такий виразний смак. Тому холодець повинен бути трішки солонішим за суп, радить Beszamel.
З цієї ж причини не варто боятися пересолити холодець – прісний бульйон негативно вплине на смак інших інгредієнтів.
Які секрети стануть у пригоді?
