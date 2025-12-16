Те, що звично й безпечно вдома, в інших умовах може створити зайві труднощі, пише 24 Канал з посиланням на "Рубрика". Саме тому варто зважати на прості речі, які не завжди очевидні з першого погляду.

Чому не потрібно відправляти на фронт "майонезні салати"?

Свята – час тепла та турботи, і щира ідея приготувати для військових олів’є, голубці чи пампухи справді зрозуміла. Майонезні салати чи страви, які легко псуються, часто стають тягарем, ніж допомогою. Більшість із цих страв потребують холодильника та стабільної температури. Інакше вони можуть швидко зіпсуватися і бути небезпечними для споживання.

Слід добре подумати, які страви передавати військовим / Фото unsplash

Під питанням також оселедець під шубою, мімоза, салати з яйцями та сметаною – ці страви дуже чутливі до температурних коливань.

Голубці, фаршировані перці, тушковане м’ясо теж не призначені для довгого зберігання без холодильника – соуси і начинки швидко змінюють запах і смак. Не найкраща ідея – вареники з картоплею, грибами, якщо вони не заморожені та не вакуумовані. Так само варто уникати пампухів, тортів із кремом, сирників, пляцків з молочними начинками – вони швидко черствіють або псуються.

Що можна відправляти військовим?

Натомість значно практичнішими є продукти з тривалим строком зберігання, які не потребують холодильника чи складної підготовки, пише Usda. Це можуть бути сублімовані (сушені) страви, джерки та сухі м’ясні снеки, які довго зберігаються та є хорошим джерелом білка.

Також доречними можуть бути горіхи, сухофрукти та енергетичні батончики, які легко носити в кишені та з’їсти на ходу.

