Смак вареників значною мірою залежить від начинки. На Різдво обов’язково додають гриби. Як їх не переварити і правильно приготувати – розповідає 24 Канал з посиланням на Pysznosci.

Як приготувати гриби для начинки?

Найголовнішим кроком приготування грибів є замочування. Залийте їх теплою водою (гаряча вода може зробити їх твердими) та поставте в холодильник на ніч. Використовуйте лише таку кількість води, щоб покрити капелюшки – занадто велика кількість рідини розбавляє смак. За бажанням у воду можна додати лавровий лист.

Обов'язковий інгредієнт для різдвяних вареників / Фото unsplash

Тривала термічна обробка призводить до втрати смаку грибів, і тоді начинку доводиться рятувати зайвими спеціями. Сушені гриби часто вже поламані на дрібніші шматочки та не потребують тривалого приготування. Після замочування просто проваріть їх 45 – 50 хвилин, щоб вони розм’якшилися та зберегли свій смак.

Важливо варити їх у тій самій воді, у якій вони були замочені – це допоможе зберегти природний аромат. Накрийте каструлю кришкою та тушкуйте гриби на слабкому вогні. Якщо вони були сушені цілими, час приготування збільшиться, але 90 хвилин – це максимум, якого варто дотримуватися.

Під час варіння не варто додавати сіль чи інші спеції – краще приправляти вже готову начинку.

Чи можна використовувати воду після варіння грибів?

Вода, що залишається після варіння грибів, насичена природним ароматом, який з’являється завдяки тривалому замочуванню та повільному процесу варіння, пише Beszamel. Кілька столових ложок цієї рідини можна додати до начинки для вареників, щоб зробити її більш соковитою.

Решту відвару можна використати для грибного соусу або навіть борщу. Так вони гарантовано вийдуть насиченими та дуже ароматними.

Які рецепти зберегти на свята?