Коли бюджет обмежений, а годувати потрібно смачно й ситно, інформує 24 Канал з посиланням на Beszamel. Є чудовий варіант, який коштує копійки, готується дуже швидко – і дає цілу гору ароматних котлет.

Як приготувати котлети зі сардини?

Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 240 грамів сардин в олії;

– 100 грамів сирого рису;

– 1 велика цибулина;

– 2 яйця;

– 1 столова ложка подрібненого кропу;

– сіль до смаку;

– перець до смаку;

– 8 столових ложок панірувальних сухарів;

– 100 мілілітрів олії для смаження.

Смачно, дешево і просто / Фото unsplash

Приготування:

Зваріть рис у підсоленій киплячій воді згідно з інструкцією на упаковці. Злийте воду зі сардини, залишивши трохи олії на дні банки. Вміст банки перекладіть у миску та розімніть виделкою. Обсмажте нарізану цибулю на розігрітій олії. Додайте до подрібненої риби зварений та охолоджений рис, збиті яйця, подрібнений кріп та пасеровану цибулю. Перемішайте до однорідної маси. Розділіть суміш на 12 рівних частин. Сформуйте з кожної кульку, потім розплющіть її в круглу коржик. Обваляйте котлети в панірувальних сухарях. Смажте котлети на розігрітій олії.

Чи можна зварити рис у мікрохвильовці?

Промийте рис і додайте його разом з водою в миску, пише Good Food. Готуйте в мікрохвильовій печі на високій потужності 5 хвилин, потім на середній – 15 хвилин.

Дайте рису відпочити ще 5 хвилин, потім розпушіть виделкою та подавайте.

