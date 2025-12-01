Коли бюджет обмежений, а годувати потрібно смачно й ситно, інформує 24 Канал з посиланням на Beszamel. Є чудовий варіант, який коштує копійки, готується дуже швидко – і дає цілу гору ароматних котлет.
Як приготувати котлети зі сардини?
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 240 грамів сардин в олії;
– 100 грамів сирого рису;
– 1 велика цибулина;
– 2 яйця;
– 1 столова ложка подрібненого кропу;
– сіль до смаку;
– перець до смаку;
– 8 столових ложок панірувальних сухарів;
– 100 мілілітрів олії для смаження.
Смачно, дешево і просто / Фото unsplash
Приготування:
- Зваріть рис у підсоленій киплячій воді згідно з інструкцією на упаковці.
- Злийте воду зі сардини, залишивши трохи олії на дні банки.
- Вміст банки перекладіть у миску та розімніть виделкою.
- Обсмажте нарізану цибулю на розігрітій олії.
- Додайте до подрібненої риби зварений та охолоджений рис, збиті яйця, подрібнений кріп та пасеровану цибулю.
- Перемішайте до однорідної маси.
- Розділіть суміш на 12 рівних частин.
- Сформуйте з кожної кульку, потім розплющіть її в круглу коржик.
- Обваляйте котлети в панірувальних сухарях.
- Смажте котлети на розігрітій олії.
Чи можна зварити рис у мікрохвильовці?
Промийте рис і додайте його разом з водою в миску, пише Good Food. Готуйте в мікрохвильовій печі на високій потужності 5 хвилин, потім на середній – 15 хвилин.
Дайте рису відпочити ще 5 хвилин, потім розпушіть виделкою та подавайте.
