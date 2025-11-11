Картопляний крем-суп – це можливість насолодитися ситною та ароматною першою стравою, не докладаючи багато зусиль. Навіть діти їдять його з великим задоволенням! Тож 24 Канал пропонує приготувати цю чудову страву за рецептом порталу Cookpad – бекон та сир перетворять його на шедевр.

Буде цікаво Зберігайте, інакше потім кусатимете лікті: найкращий новорічний французький салат

Як приготувати картопляний крем-суп з беконом та сиром?

  • Час: 4
  • Порцій: 20 хвилин

Інгредієнти:
– 200 – 300 грамів бекону;
– 1 цибуля;
– 1 морква;
– 3 картоплі;
– 150 грамів мʼякого плавленого сиру;
– 200 мілілітрів вершків;
– сіль, перець, копчена паприка до смаку.

Суп, який обожнюють навіть діти / Фото Pixabay

Приготування:

  1. Спочатку обсмажте бекон або грудинку до золотистої скоринки.
  2. Готовий бекон відкладіть убік. У тій самій сковороді обсмажте подрібнену цибулю до прозорості, потім додайте натерту моркву й готуйте ще кілька хвилин, помішуючи.
  3. Додайте нарізану картоплю, спеції до смаку і залийте все водою так, щоб овочі були повністю покриті.
  4. Тушкуйте під кришкою на маленькому вогні до м’якості картоплі.
  5. Коли овочі готові, перетріть усе блендером до кремової консистенції.
  6. Додайте плавлений сир і вершки, знову збийте блендером, поки суп не стане однорідним та ніжним.
  7. Подавайте гарячий крем-суп із обсмаженим беконом і хрусткими тостами.

Підказка для створення шедевра

Якщо маєте час та натхнення, готові інгредієнти після збивання блендером ще можна пропустити через сито. Тоді консистенція супу буде просто неймовірна, а рівень ніжності страви – незабутнім, підказує Kuchnia.

Чим ще потішити рідних?