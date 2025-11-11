Картопляний крем-суп – це можливість насолодитися ситною та ароматною першою стравою, не докладаючи багато зусиль. Навіть діти їдять його з великим задоволенням! Тож 24 Канал пропонує приготувати цю чудову страву за рецептом порталу Cookpad – бекон та сир перетворять його на шедевр.

Як приготувати картопляний крем-суп з беконом та сиром?

Час : 4

: 4 Порцій: 20 хвилин

Інгредієнти:

– 200 – 300 грамів бекону;

– 1 цибуля;

– 1 морква;

– 3 картоплі;

– 150 грамів мʼякого плавленого сиру;

– 200 мілілітрів вершків;

– сіль, перець, копчена паприка до смаку.

Суп, який обожнюють навіть діти / Фото Pixabay

Приготування:

Спочатку обсмажте бекон або грудинку до золотистої скоринки. Готовий бекон відкладіть убік. У тій самій сковороді обсмажте подрібнену цибулю до прозорості, потім додайте натерту моркву й готуйте ще кілька хвилин, помішуючи. Додайте нарізану картоплю, спеції до смаку і залийте все водою так, щоб овочі були повністю покриті. Тушкуйте під кришкою на маленькому вогні до м’якості картоплі. Коли овочі готові, перетріть усе блендером до кремової консистенції. Додайте плавлений сир і вершки, знову збийте блендером, поки суп не стане однорідним та ніжним. Подавайте гарячий крем-суп із обсмаженим беконом і хрусткими тостами.

Підказка для створення шедевра

Якщо маєте час та натхнення, готові інгредієнти після збивання блендером ще можна пропустити через сито. Тоді консистенція супу буде просто неймовірна, а рівень ніжності страви – незабутнім, підказує Kuchnia.

