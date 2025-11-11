Картопляний крем-суп – це можливість насолодитися ситною та ароматною першою стравою, не докладаючи багато зусиль. Навіть діти їдять його з великим задоволенням! Тож 24 Канал пропонує приготувати цю чудову страву за рецептом порталу Cookpad – бекон та сир перетворять його на шедевр.
Як приготувати картопляний крем-суп з беконом та сиром?
- Час: 4
- Порцій: 20 хвилин
Інгредієнти:
– 200 – 300 грамів бекону;
– 1 цибуля;
– 1 морква;
– 3 картоплі;
– 150 грамів мʼякого плавленого сиру;
– 200 мілілітрів вершків;
– сіль, перець, копчена паприка до смаку.
Суп, який обожнюють навіть діти / Фото Pixabay
Приготування:
- Спочатку обсмажте бекон або грудинку до золотистої скоринки.
- Готовий бекон відкладіть убік. У тій самій сковороді обсмажте подрібнену цибулю до прозорості, потім додайте натерту моркву й готуйте ще кілька хвилин, помішуючи.
- Додайте нарізану картоплю, спеції до смаку і залийте все водою так, щоб овочі були повністю покриті.
- Тушкуйте під кришкою на маленькому вогні до м’якості картоплі.
- Коли овочі готові, перетріть усе блендером до кремової консистенції.
- Додайте плавлений сир і вершки, знову збийте блендером, поки суп не стане однорідним та ніжним.
- Подавайте гарячий крем-суп із обсмаженим беконом і хрусткими тостами.
Підказка для створення шедевра
Якщо маєте час та натхнення, готові інгредієнти після збивання блендером ще можна пропустити через сито. Тоді консистенція супу буде просто неймовірна, а рівень ніжності страви – незабутнім, підказує Kuchnia.
