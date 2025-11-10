Для цього салату не потрібно особливих інгредієнтів, його унікальність – в ідеальному поєднанні знайомих смаків. 24 Канал пропонує переконатися у цьому з рецептом порталу "Господинька" та вислухати на свята усі можливі похвали.

Як приготувати святковий салат?

Час : 25 хвилин

: 25 хвилин Порцій: 6

Інгредієнти:

– 4 варені картоплини;

– 1 варене куряче філе;

– 2 солоні огірки;

– 6 варених яєць;

– 100 грамів твердого сиру;

– 2 столові ложки діжонської гірчиці;

– майонез;

маринована цибуля:

– 1 цибулина;

– пів чайної ложки солі;

– 1 чайна ложка цукру;

– 3 столові ложки оцту;

– 150 мілілітрів окропу.

Чудовий результат без зайвих зусиль / Фото "Господинька"

Приготування:

Цибулю нарізаємо півкільцями, заливаємо окропом, додаємо решту інгредієнтів і маринуємо 15 хвилин. Картоплю, курочку та огірки нарізаємо кубиками. Викладаємо шар картоплі, перемащуємо майонезом і покриваємо діжонською гірчицею. Викладаємо цибулю з куркою, знову покриваємо майонезом. Тепер огірки та дрібно натерті яйця. Знову майонез, і останній штрих – затираємо сиром, ще можна прикрасити натертими білками.

Смак може бути ще кращим

Окрім вареної курочки можна використати підкопчене мʼясо або ковбасу. Таким чином ви додасте смаку виразності та зробите святковий салат ще смачнішим, радить портал Fajne gotowanie.

