Французький салат з картоплею – це особлива страва, яка точно зробить ваше свято незабутнім. Діжонська гірчиця і ні грама майонезу – готуйтеся, що всі наввипередки випитуватимуть рецепт, розповідає 24 Канал за посиланням на Shuba.

Як приготувати французький салат з картоплею?

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 900 грамів картоплі;

– 1/3 склянки оливкової олії;

– 1 столова ложка солі;

– 4 цибулі;

– 1/4 склянки винного оцту;

– 1 столова ложка діжонської гірчиці;

– 1/4 чайної ложки чорного перцю;

– кріп та петрушка.

Приготування:

Покладіть вимиту та почищену картоплю у велику каструлю, додайте столову ложку солі й залийте прохолодною водою. Доведіть до кипіння на сильному вогні, потім зменште його до середнього й варіть 15 – 20 хвилин, поки картопля не стане м’якою та легко проколюватиметься ножем. Тим часом подрібніть цибулю та зелень, приготуйте заправку. У великій мисці з’єднайте оливкову олію, червоний винний оцет, діжонську гірчицю, чорний перець, решту солі та ароматні трави. Добре збийте вінчиком, щоб отримати однорідну емульсію. Злийте воду з вареної картоплі й промийте її під холодною водою, поки не стане ледь теплою. Наріжте картоплю навпіл або на четвертини й перекладіть у миску з заправкою. Додайте цибулю та зелень, обережно перемішайте. Залиште салат на 10 хвилин, щоб він добре просочився, і подавайте теплим або кімнатної температури.

Додаємо ще більше смаку

Щоб салат мав ще виразніший смак, цибулю треба замаринувати. Для цього наріжте її, залийте окропом, додайте сіль, оцет та за бажанням трави, радить портал Smakosze.

