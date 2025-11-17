Сирники завжди були в переліку улюблених сніданків, а тепер готувати їх буде ще простіше. Не варто боятися цього експерименту – результат вас дуже приємно вразить, розповідає 24 Канал з посиланням на портал Shuba.

Як приготувати сирнички без сиру?

Час : 2 години

: 2 години Порцій: 4

Інгредієнти:

– 2 літри ряжанки;

– 1 жовток;

– 60 грамів рисового борошна;

– 3 грами лимонної кислоти.

Сирнички можна приготувати навіть без сиру / Фото "Домашні рецепти"

Приготування:

Перелийте ряжанку в каструлю з товстим дном, додайте щіпку лимонної кислоти й підігрівайте на невеликому вогні, доки не з’явиться легка пара. Ретельно перемішайте, зніміть з плити та накрийте кришкою на приблизно 40 хвилин. Потім встановіть друшляк на іншу каструлю, застеліть його марлею у 2 – 3 шари та повільно перелийте туди ряжанку. Зберіть марлю докупи, утворивши мішечок, і залиште масу стікати протягом години. Отриманий сир перекладіть у миску, додайте жовток, цукор та рисове борошно, після чого вимісіть тісто. Зволоженими руками сформуйте сирники й обсмажте їх на пательні до золотавої скоринки з обох сторін.

Чим ще можна замінити сир?

В цьому випадку можна використати густий грецький йогурт. Він ідеально підійде для ранкових сирничків.

Купуйте натуральний, без підсолоджувачів і будь-яких домішок, із жирністю приблизно 7 – 10%. Завдяки його ніжній текстурі сирники виходять пухкими, дуже м’якими та з легким вершковим присмаком, підказує портал Przyslij przepis.

