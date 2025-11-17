Сирники завжди були в переліку улюблених сніданків, а тепер готувати їх буде ще простіше. Не варто боятися цього експерименту – результат вас дуже приємно вразить, розповідає 24 Канал з посиланням на портал Shuba.
Як приготувати сирнички без сиру?
- Час: 2 години
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 2 літри ряжанки;
– 1 жовток;
– 60 грамів рисового борошна;
– 3 грами лимонної кислоти.
Сирнички можна приготувати навіть без сиру / Фото "Домашні рецепти"
Приготування:
- Перелийте ряжанку в каструлю з товстим дном, додайте щіпку лимонної кислоти й підігрівайте на невеликому вогні, доки не з’явиться легка пара.
- Ретельно перемішайте, зніміть з плити та накрийте кришкою на приблизно 40 хвилин.
- Потім встановіть друшляк на іншу каструлю, застеліть його марлею у 2 – 3 шари та повільно перелийте туди ряжанку.
- Зберіть марлю докупи, утворивши мішечок, і залиште масу стікати протягом години.
- Отриманий сир перекладіть у миску, додайте жовток, цукор та рисове борошно, після чого вимісіть тісто.
- Зволоженими руками сформуйте сирники й обсмажте їх на пательні до золотавої скоринки з обох сторін.
Чим ще можна замінити сир?
В цьому випадку можна використати густий грецький йогурт. Він ідеально підійде для ранкових сирничків.
Купуйте натуральний, без підсолоджувачів і будь-яких домішок, із жирністю приблизно 7 – 10%. Завдяки його ніжній текстурі сирники виходять пухкими, дуже м’якими та з легким вершковим присмаком, підказує портал Przyslij przepis.
