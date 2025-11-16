Мʼясо по-французьки – це можливість надати трапезі святкового акценту, не витрачаючи багато зусиль та грошей. Воно виходить ніжним та соковитим, тому ідеально смакує з будь-яким гарніром, розповідає 24 Канал з посиланням на портал Shuba.

Як приготувати мʼясо по-французьки?

Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порцій: 5

Інгредієнти:

– 500 грамів фаршу;

– 2 цибулі;

– 2 столові ложки сметани;

– сіль, перець до смаку;

– 300 грамів молодої картоплі;

– 2 рожеві томати;

– 150 грамів моцарели;

– 50 мілілітрів олії;

– 30 грамів масла 73%;

– 2 столові ложки майонезу 67%;

– прованські трави до смаку.

Просто й вишукано / Фото PixelInform

Приготування:

Одну цибулину дрібно посічіть і змішайте з фаршем. Додайте сіль, чорний перець та сметану, після чого добре вимісіть масу до однорідності. Картоплю очистьте, промийте й наріжте кружальцями. Так само наріжте помідори та другу цибулину. Сформуйте фарш у вигляді плаского "коржа", поклавши його в поліетиленовий пакет. На розігрітій пательні розтопіть масло разом з олією. Викладіть картопляні кружальця в один шар, посипте спеціями. Акуратно розріжте пакет збоку та через отвір викладіть фарш поверх картоплі, розрівнюючи його. Змастіть шар майонезом. Далі розкладіть цибульні кільця та помідорні кружечки, присипте італійськими спеціями. Готуйте під кришкою приблизно 30 хвилин на середньому вогні. Поки страва доходить, наріжте моцарелу тонкими скибками. Викладіть сир поверх помідорів, накрийте кришкою та тримайте на вогні, доки моцарела повністю не розплавиться.

Яке мʼясо найкраще обрати?

Найчастіше українські господині використовують свинину. Треба обирати ніжні та соковиті частини – шийку та лопатку.

Яловичина та телятина також дуже добре смакуватимуть, а коли будете поспішати – то найлегше буде приготувати курятину, розповідає Mr Cook.

