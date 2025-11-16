Мʼясо по-французьки – це можливість надати трапезі святкового акценту, не витрачаючи багато зусиль та грошей. Воно виходить ніжним та соковитим, тому ідеально смакує з будь-яким гарніром, розповідає 24 Канал з посиланням на портал Shuba.
Як приготувати мʼясо по-французьки?
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 5
Інгредієнти:
– 500 грамів фаршу;
– 2 цибулі;
– 2 столові ложки сметани;
– сіль, перець до смаку;
– 300 грамів молодої картоплі;
– 2 рожеві томати;
– 150 грамів моцарели;
– 50 мілілітрів олії;
– 30 грамів масла 73%;
– 2 столові ложки майонезу 67%;
– прованські трави до смаку.
Просто й вишукано / Фото PixelInform
Приготування:
- Одну цибулину дрібно посічіть і змішайте з фаршем.
- Додайте сіль, чорний перець та сметану, після чого добре вимісіть масу до однорідності.
- Картоплю очистьте, промийте й наріжте кружальцями. Так само наріжте помідори та другу цибулину.
- Сформуйте фарш у вигляді плаского "коржа", поклавши його в поліетиленовий пакет.
- На розігрітій пательні розтопіть масло разом з олією. Викладіть картопляні кружальця в один шар, посипте спеціями.
- Акуратно розріжте пакет збоку та через отвір викладіть фарш поверх картоплі, розрівнюючи його. Змастіть шар майонезом.
- Далі розкладіть цибульні кільця та помідорні кружечки, присипте італійськими спеціями.
- Готуйте під кришкою приблизно 30 хвилин на середньому вогні. Поки страва доходить, наріжте моцарелу тонкими скибками.
- Викладіть сир поверх помідорів, накрийте кришкою та тримайте на вогні, доки моцарела повністю не розплавиться.
Яке мʼясо найкраще обрати?
Найчастіше українські господині використовують свинину. Треба обирати ніжні та соковиті частини – шийку та лопатку.
Яловичина та телятина також дуже добре смакуватимуть, а коли будете поспішати – то найлегше буде приготувати курятину, розповідає Mr Cook.
