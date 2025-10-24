Квашені огірки – одна з найкращих шедевральних закусок, які ви можете створити своїми руками. Потрібно зовсім трішки часу та зусиль, щоб на кожну трапезу ви чекали з нетерпінням, розповідає 24 Канал з посиланням на Cookpad.

Як легко зробити квашені огірки?

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 3-літрова банка

Інгредієнти:

– огірки;

– 100 грамів солі;

– 1 чайна ложка червоного меленого перцю;

– 3 горошини чорного перцю;

– 2 горошини запашного перцю;

– 2 нарізані зубчики часнику;

– 2 лаврові листки;

– 1 гілочка кропу;

– 1 листок хрону;

– гірчиця.

Приготування:

На дно чистої банки викладіть ароматні приправи – кріп, шматочок хрону та лавровий лист. Потім щільно укладіть свіжі огірки. В окремій мисці змішайте сіль, подрібнений часник і чорний перець. Додайте воду та добре розмішайте, поки сіль повністю не розчиниться. Отриманим розсолом залийте огірки до самого верху банки. Щоб запобігти появі плісняви, змастіть кришку тонким шаром гірчиці. Закрийте банку та поставте її в холодильник або льох. Уже через тиждень огірочки будуть готові до вживання, а зберігатися можуть аж до зимових свят.

