Квашені огірки – одна з найкращих шедевральних закусок, які ви можете створити своїми руками. Потрібно зовсім трішки часу та зусиль, щоб на кожну трапезу ви чекали з нетерпінням, розповідає 24 Канал з посиланням на Cookpad.
Як легко зробити квашені огірки?
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 3-літрова банка
Інгредієнти:
– огірки;
– 100 грамів солі;
– 1 чайна ложка червоного меленого перцю;
– 3 горошини чорного перцю;
– 2 горошини запашного перцю;
– 2 нарізані зубчики часнику;
– 2 лаврові листки;
– 1 гілочка кропу;
– 1 листок хрону;
– гірчиця.
Приготування:
- На дно чистої банки викладіть ароматні приправи – кріп, шматочок хрону та лавровий лист.
- Потім щільно укладіть свіжі огірки.
- В окремій мисці змішайте сіль, подрібнений часник і чорний перець.
- Додайте воду та добре розмішайте, поки сіль повністю не розчиниться.
- Отриманим розсолом залийте огірки до самого верху банки. Щоб запобігти появі плісняви, змастіть кришку тонким шаром гірчиці.
- Закрийте банку та поставте її в холодильник або льох. Уже через тиждень огірочки будуть готові до вживання, а зберігатися можуть аж до зимових свят.
А ще вам може стати у пригоді рецепт з ютуб-каналу улюбленої Лілії Цвіт.
