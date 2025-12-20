Замість оселедця використайте слабосолону червону рибу – вона додасть салату вишуканого смаку та святкового настрою. Такий варіант ідеально пасує до новорічного чи різдвяного столу, інформує 24 Канал з посиланням на SHUBA.

Як небанально приготувати "Шубу"?

Час : 1 година 30 хвилин

: 1 година 30 хвилин Порцій: 6

Інгредієнти:

– 2 буряки;

– 2 морквини;

– 4 картоплини;

– 4 курячі яйця;

– 250 грамів слабосолоної червоної риби (сьомги або форелі);

– 5 пір’їн зеленої цибулі;

– 200 грамів майонезу;

– сіль до смаку.

Приготування:

Вимийте буряк, моркву та картоплю. Відваріть овочі до готовності, охолодіть, очистьте та натріть на грубій тертці. Розкладіть окремо. Зваріть яйця круто, охолодіть, очистьте та натріть на середній тертці. Наріжте червону рибу дрібними кубиками. Зелену цибулю промийте та тонко нашинкуйте. У салатник викладіть перший шар буряка, злегка підсоліть і змастіть майонезом. Далі викладайте шарами рибу, моркву, картоплю та яйця, кожен шар злегка соліть і промащуйте майонезом. Завершіть салат шаром буряка, змастіть майонезом і посипте зеленою цибулею. Поставте салат у холодильник щонайменше на 2 – 3 години, щоб він добре настоявся.

Як обрати солоний лосось?

Звертайте увагу на кілька важливих критеріїв під час вибору червоної риби. Зокрема, колір – хороший лосось має рівномірний натуральний рожево-помаранчевий відтінок без сірих плям і побляклості, каже Haps.

Також важливою є структура. Волокна повинні бути щільними, але не пересушеними, а шматочок – пружним та гладким на зрізі.

