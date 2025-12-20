Замість оселедця використайте слабосолону червону рибу – вона додасть салату вишуканого смаку та святкового настрою. Такий варіант ідеально пасує до новорічного чи різдвяного столу, інформує 24 Канал з посиланням на SHUBA.
Як небанально приготувати "Шубу"?
- Час: 1 година 30 хвилин
- Порцій: 6
Інгредієнти:
– 2 буряки;
– 2 морквини;
– 4 картоплини;
– 4 курячі яйця;
– 250 грамів слабосолоної червоної риби (сьомги або форелі);
– 5 пір’їн зеленої цибулі;
– 200 грамів майонезу;
– сіль до смаку.
Приготування:
- Вимийте буряк, моркву та картоплю. Відваріть овочі до готовності, охолодіть, очистьте та натріть на грубій тертці. Розкладіть окремо.
- Зваріть яйця круто, охолодіть, очистьте та натріть на середній тертці.
- Наріжте червону рибу дрібними кубиками. Зелену цибулю промийте та тонко нашинкуйте.
- У салатник викладіть перший шар буряка, злегка підсоліть і змастіть майонезом.
- Далі викладайте шарами рибу, моркву, картоплю та яйця, кожен шар злегка соліть і промащуйте майонезом.
- Завершіть салат шаром буряка, змастіть майонезом і посипте зеленою цибулею.
- Поставте салат у холодильник щонайменше на 2 – 3 години, щоб він добре настоявся.
Як обрати солоний лосось?
Звертайте увагу на кілька важливих критеріїв під час вибору червоної риби. Зокрема, колір – хороший лосось має рівномірний натуральний рожево-помаранчевий відтінок без сірих плям і побляклості, каже Haps.
Також важливою є структура. Волокна повинні бути щільними, але не пересушеними, а шматочок – пружним та гладким на зрізі.
