Якщо хочеться смачно поїсти і не втрачати не це багато часу, то краще мати під рукою універсальні рецепти лінивих вареників. 24 Канал пропонує запастися таким списком від порталу Cookpad.

Читайте також Не тільки торт: салат "Наполеон", яким вихваляються на свята

Ліниві вареники з сиром

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 300 грамів домашнього сиру;

– 2 яйця;

– 1 чайна ложка цукру;

– дрібка солі;

– 7 – 8 столових ложок борошна;

– 20 грамів вершкового масла;

– 1 – 2 чайні ложки цукру для подачі;

– сметана для подачі.

Просто і дуже смачно / Фото media vine

Приготування:

З’єднайте сир, яйце, цукор і дрібку солі, добре перемішайте до однорідної маси. Додайте борошно й замісіть м’яке, ніжне тісто. Поділіть тісто на чотири частини, з кожної сформуйте тонкий жгут. Наріжте його шматочками приблизно по 1 сантиметру. Варіть вареники у підсоленій киплячій воді близько двох хвилин після того, як вони спливуть на поверхню. Подавайте зі сметаною, тростинним цукром і розтопленим вершковим маслом.

Ліниві вареники баунті

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 400 грамів кисломолочного сиру;

– 3 курячих яйця;

– 2 столові ложки цукру;

– 3 столові ложки борошна;

– 2 грами солі;

– цедра одного лимона;

– 40 грамів вершкового масла;

для соусу:

– 60 грамів баунті;

– 400 грамів жирних вершків;

– кокосова стружка;

– сублімована малина;

– м'ята.

Приготування:

Візьміть сухий кисломолочний сир. Якщо він занадто вологий – відтисніть через марлю або чистий рушник. Додайте до сиру жовтки, цукор, сіль, борошно та терту цедру лимона. Добре вимісіть масу до однорідності. Сформуйте невеликі кульки, злегка присипаючи борошном для зручності. Відваріть їх у підсоленій воді 3 – 5 хвилин, доки не спливуть. Потім змастіть вершковим маслом. Змішайте пасту "Баунті" з вершками (можна кокосовими), доведіть до кипіння й покладіть у соус сирні кульки. Проваріть їх ще 2 хвилини. Подавайте з кокосовою стружкою, свіжими ягодами та листочками м’яти.

А ще вам сподобаються ліниві вареники від знаменитої Лізи Глінської, яким вона поділилася на своєму ютуб-каналі.

Ліниві вареники від Лізи Глінської

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 300 грамів домашнього сиру;

– 1 сире куряче яйце;

– 1 столова ложка борошна; – 2 столові ложки манки; – дрібка солі; – 1 столова ложка цукру.

Як зробити ліниві вареники: відео

Приготування:

Перетріть домашній сир через сито, щоб маса стала гладкою й без грудочок. Додайте яйце, сіль і борошно, добре перемішайте до утворення м’якого тіста. У каструлю наберіть воду, всипте трохи цукру та доведіть до кипіння. Сформуйте з сирної маси маленькі кульки, обваляйте їх у манці. Опустіть у киплячу воду й варіть до спливання, потім залиште ще на 1 хвилину. отові вареники вийміть шумівкою, викладіть на тарілку й подайте зі сметаною або густим грецьким йогуртом.

Що ще можна швидко приготувати?