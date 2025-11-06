Якщо хочеться смачно поїсти і не втрачати не це багато часу, то краще мати під рукою універсальні рецепти лінивих вареників. 24 Канал пропонує запастися таким списком від порталу Cookpad.
Ліниві вареники з сиром
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– 300 грамів домашнього сиру;
– 2 яйця;
– 1 чайна ложка цукру;
– дрібка солі;
– 7 – 8 столових ложок борошна;
– 20 грамів вершкового масла;
– 1 – 2 чайні ложки цукру для подачі;
– сметана для подачі.
Просто і дуже смачно / Фото media vine
Приготування:
- З’єднайте сир, яйце, цукор і дрібку солі, добре перемішайте до однорідної маси.
- Додайте борошно й замісіть м’яке, ніжне тісто.
- Поділіть тісто на чотири частини, з кожної сформуйте тонкий жгут.
- Наріжте його шматочками приблизно по 1 сантиметру.
- Варіть вареники у підсоленій киплячій воді близько двох хвилин після того, як вони спливуть на поверхню.
- Подавайте зі сметаною, тростинним цукром і розтопленим вершковим маслом.
Ліниві вареники баунті
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– 400 грамів кисломолочного сиру;
– 3 курячих яйця;
– 2 столові ложки цукру;
– 3 столові ложки борошна;
– 2 грами солі;
– цедра одного лимона;
– 40 грамів вершкового масла;
для соусу:
– 60 грамів баунті;
– 400 грамів жирних вершків;
– кокосова стружка;
– сублімована малина;
– м'ята.
Приготування:
- Візьміть сухий кисломолочний сир. Якщо він занадто вологий – відтисніть через марлю або чистий рушник.
- Додайте до сиру жовтки, цукор, сіль, борошно та терту цедру лимона.
- Добре вимісіть масу до однорідності.
- Сформуйте невеликі кульки, злегка присипаючи борошном для зручності.
- Відваріть їх у підсоленій воді 3 – 5 хвилин, доки не спливуть.
- Потім змастіть вершковим маслом.
- Змішайте пасту "Баунті" з вершками (можна кокосовими), доведіть до кипіння й покладіть у соус сирні кульки.
- Проваріть їх ще 2 хвилини. Подавайте з кокосовою стружкою, свіжими ягодами та листочками м’яти.
А ще вам сподобаються ліниві вареники від знаменитої Лізи Глінської, яким вона поділилася на своєму ютуб-каналі.
Ліниві вареники від Лізи Глінської
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 300 грамів домашнього сиру;
– 1 сире куряче яйце;
– 1 столова ложка борошна; – 2 столові ложки манки; – дрібка солі; – 1 столова ложка цукру.
Як зробити ліниві вареники: відео
Приготування:
- Перетріть домашній сир через сито, щоб маса стала гладкою й без грудочок.
- Додайте яйце, сіль і борошно, добре перемішайте до утворення м’якого тіста.
- У каструлю наберіть воду, всипте трохи цукру та доведіть до кипіння.
- Сформуйте з сирної маси маленькі кульки, обваляйте їх у манці.
- Опустіть у киплячу воду й варіть до спливання, потім залиште ще на 1 хвилину.
- отові вареники вийміть шумівкою, викладіть на тарілку й подайте зі сметаною або густим грецьким йогуртом.
