Цей салат дозволить вам відкрити нові грані поєднання звичних та улюблених інгредієнтів. Він простий у приготуванні, однак цілком вартує своєї назви, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "Господинька".
Як приготувати салат "Наполеон"?
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1 варена куряча грудка;
– 250 грамів маринованих печериць;
– 200 грамів консервованих ананасів;
– сіль та перець до смаку;
– 2 – 3 столові ложки майонезу;
для маринованої цибулі:
– 100 грамів червоної цибулі;
– 1 чайна ложка соді;
– 1 чайна ложка цукру;
– 2 столові ложки оцту;
– 250 мілілітрів води.
Витонченість без зусиль / Фото "Господинька"
Приготування:
- Цибулю нарізаємо півкільцями, заливаємо водою, додаємо решту інгредієнтів та залишаємо маринуватися на 30 хвилин.
- Курку нарізаємо кубиками, печериці можна залишити цілими, якщо вони невеликого розміру.
- Цибулю відтискаємо, ананас нарізаємо кубиками. Зʼєднуємо всі інгредієнти.
- Заправляємо майонезом, солимо та перчимо.
Чим замінити майонез?
Ви можете скористатися натуральним йогуртом або сметаною, але в такому випадку їм потрібно додати смакового акценту. Це можна зробити за допомогою невеликої кількості лимонного соку та трав, радить портал Healthline.
