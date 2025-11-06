Цей салат дозволить вам відкрити нові грані поєднання звичних та улюблених інгредієнтів. Він простий у приготуванні, однак цілком вартує своєї назви, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "Господинька".

Як приготувати салат "Наполеон"?

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 варена куряча грудка;

– 250 грамів маринованих печериць;

– 200 грамів консервованих ананасів;

– сіль та перець до смаку;

– 2 – 3 столові ложки майонезу;

для маринованої цибулі:

– 100 грамів червоної цибулі;

– 1 чайна ложка соді;

– 1 чайна ложка цукру;

– 2 столові ложки оцту;

– 250 мілілітрів води.

Витонченість без зусиль / Фото "Господинька"

Приготування:

Цибулю нарізаємо півкільцями, заливаємо водою, додаємо решту інгредієнтів та залишаємо маринуватися на 30 хвилин. Курку нарізаємо кубиками, печериці можна залишити цілими, якщо вони невеликого розміру. Цибулю відтискаємо, ананас нарізаємо кубиками. Зʼєднуємо всі інгредієнти. Заправляємо майонезом, солимо та перчимо.

Чим замінити майонез?

Ви можете скористатися натуральним йогуртом або сметаною, але в такому випадку їм потрібно додати смакового акценту. Це можна зробити за допомогою невеликої кількості лимонного соку та трав, радить портал Healthline.

