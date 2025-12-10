Редакція 24 Каналу підготувала три незвичайні варіанти голубців. Обирайте той, що зацікавить найбільше, і насолоджуйтесь новими смаками.
Читайте також Засипана капуста з білими грибами: як приготувати страву з глибоким українським корінням
Голубці з картоплею та шкварками
- Час: 1 година 30 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 12 – 15 капустяних листків;
– 600 грамів картоплі;
– 1 цибулина;
– 100 грамів сала або копченого бекону;
– сіль, перець до смаку;
– олія для смаження;
– 300 – 400 мілілітрів води чи бульйону.
Приготування:
- Почистьте картоплю та натріть її на дрібній тертці. Відтисніть зайву рідину.
- Поріжте сало дрібними кубиками, підсмажте до хрустких шкварок. Додайте подрібнену цибулю й тушкуйте до м’якості.
- Змішайте картоплю з цибулею та шкварками, приправте сіллю та перцем.
- Бланшуйте капустяні листки, після чого загорніть у них начинку.
- Викладіть голубці у каструлю, залийте бульйоном і тушкуйте 40 – 50 хвилин на малому вогні.
- Готову страву подавайте з ложкою сметани або грибною підливою.
Голубці з картоплею – візитівка галицьких господинь / Фото Depositphotos
Голубці з грибами та гречкою – ароматний пісний варіант
- Час: 1 година 20 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 12 – 15 листків капусти;
– 150 грамів гречки;
– 300 грамів печериць чи білих грибів;
– 1 цибулина;
– 1 морква;
– 2 – 3 столові ложки олії;
– сіль, перець до смаку;
– 300 мілілітрів томатного соку чи соусу.
Приготування:
- Відваріть гречку до готовності.
- Подрібніть гриби, обсмажте разом із цибулею та тертою морквою до золотистості. Змішайте з гречкою, приправте сіллю та перцем.
- Загорніть начинку в попередньо пропарені капустяні листки.
- Викладіть голубці у форму для запікання, залийте томатним соусом та тушкуйте в духовці 45 хвилин при 180°C.
Це чудова страва для тих, хто дотримується посту / Фото Midjourney
Голубці з кускусом, куркумою та куркою по-східному
- Час: 1 година 25 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 12 – 15 капустяних листків;
– 150 грамів кускусу;
– 250 грамів курячого філе;
– 0,5 чайної ложки куркуми;
– 1 сантиметр корінця імбиру;
– 1 зубчик часнику;
– 2 столові ложки йогурту чи сметани;
– сіль, перець до смаку;
– 300 мілілітрів бульйону.
Приготування:
- Залийте кускус окропом і дайте йому набрякнути.
- Подрібніть куряче філе, змішайте з кускусом.
- Додайте куркуму, тертий імбир і часник. Вмішайте ложку йогурту – з ним маса стане ніжнішою й ароматнішою.
- Загорніть начинку в бланшовані капустяні листки.
- Викладіть голубці у каструлю та тушкуйте їх у бульйоні 35 – 40 хвилин.
Що ще цікавого приготувати?
Спробуйте засолити скумбрію самотужки – це дуже смачно і зовсім не важко.
Також радимо приготувати пісні котлетки, які не відрізнити від мʼясних.