Редакція 24 Каналу підготувала три незвичайні варіанти голубців. Обирайте той, що зацікавить найбільше, і насолоджуйтесь новими смаками.

Голубці з картоплею та шкварками

  • Час: 1 година 30 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 12 – 15 капустяних листків;
– 600 грамів картоплі;
– 1 цибулина;
– 100 грамів сала або копченого бекону;
– сіль, перець до смаку;
– олія для смаження;
– 300 – 400 мілілітрів води чи бульйону.

Приготування:

  1. Почистьте картоплю та натріть її на дрібній тертці. Відтисніть зайву рідину.
  2. Поріжте сало дрібними кубиками, підсмажте до хрустких шкварок. Додайте подрібнену цибулю й тушкуйте до м’якості.
  3. Змішайте картоплю з цибулею та шкварками, приправте сіллю та перцем.
  4. Бланшуйте капустяні листки, після чого загорніть у них начинку.
  5. Викладіть голубці у каструлю, залийте бульйоном і тушкуйте 40 – 50 хвилин на малому вогні.
  6. Готову страву подавайте з ложкою сметани або грибною підливою.

Голубці з картоплею – візитівка галицьких господинь / Фото Depositphotos

Голубці з грибами та гречкою – ароматний пісний варіант

  • Час: 1 година 20 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 12 – 15 листків капусти;
– 150 грамів гречки;
– 300 грамів печериць чи білих грибів;
– 1 цибулина;
– 1 морква;
– 2 – 3 столові ложки олії;
– сіль, перець до смаку;
– 300 мілілітрів томатного соку чи соусу.

Приготування:

  1. Відваріть гречку до готовності.
  2. Подрібніть гриби, обсмажте разом із цибулею та тертою морквою до золотистості. Змішайте з гречкою, приправте сіллю та перцем.
  3. Загорніть начинку в попередньо пропарені капустяні листки.
  4. Викладіть голубці у форму для запікання, залийте томатним соусом та тушкуйте в духовці 45 хвилин при 180°C.

Це чудова страва для тих, хто дотримується посту / Фото Midjourney

Голубці з кускусом, куркумою та куркою по-східному

  • Час: 1 година 25 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 12 – 15 капустяних листків;
– 150 грамів кускусу;
– 250 грамів курячого філе;
– 0,5 чайної ложки куркуми;
– 1 сантиметр корінця імбиру;
– 1 зубчик часнику;
– 2 столові ложки йогурту чи сметани;
– сіль, перець до смаку;
– 300 мілілітрів бульйону.

Приготування:

  1. Залийте кускус окропом і дайте йому набрякнути.
  2. Подрібніть куряче філе, змішайте з кускусом.
  3. Додайте куркуму, тертий імбир і часник. Вмішайте ложку йогурту – з ним маса стане ніжнішою й ароматнішою.
  4. Загорніть начинку в бланшовані капустяні листки.
  5. Викладіть голубці у каструлю та тушкуйте їх у бульйоні 35 – 40 хвилин.

