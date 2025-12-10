Редакція 24 Каналу підготувала три незвичайні варіанти голубців. Обирайте той, що зацікавить найбільше, і насолоджуйтесь новими смаками.

Голубці з картоплею та шкварками

Час : 1 година 30 хвилин

: 1 година 30 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 12 – 15 капустяних листків;

– 600 грамів картоплі;

– 1 цибулина;

– 100 грамів сала або копченого бекону;

– сіль, перець до смаку;

– олія для смаження;

– 300 – 400 мілілітрів води чи бульйону.

Приготування:

Почистьте картоплю та натріть її на дрібній тертці. Відтисніть зайву рідину. Поріжте сало дрібними кубиками, підсмажте до хрустких шкварок. Додайте подрібнену цибулю й тушкуйте до м’якості. Змішайте картоплю з цибулею та шкварками, приправте сіллю та перцем. Бланшуйте капустяні листки, після чого загорніть у них начинку. Викладіть голубці у каструлю, залийте бульйоном і тушкуйте 40 – 50 хвилин на малому вогні. Готову страву подавайте з ложкою сметани або грибною підливою.

Голубці з картоплею – візитівка галицьких господинь / Фото Depositphotos

Голубці з грибами та гречкою – ароматний пісний варіант

Час : 1 година 20 хвилин

: 1 година 20 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 12 – 15 листків капусти;

– 150 грамів гречки;

– 300 грамів печериць чи білих грибів;

– 1 цибулина;

– 1 морква;

– 2 – 3 столові ложки олії;

– сіль, перець до смаку;

– 300 мілілітрів томатного соку чи соусу.

Приготування:

Відваріть гречку до готовності. Подрібніть гриби, обсмажте разом із цибулею та тертою морквою до золотистості. Змішайте з гречкою, приправте сіллю та перцем. Загорніть начинку в попередньо пропарені капустяні листки. Викладіть голубці у форму для запікання, залийте томатним соусом та тушкуйте в духовці 45 хвилин при 180°C.

Це чудова страва для тих, хто дотримується посту / Фото Midjourney

Голубці з кускусом, куркумою та куркою по-східному

Час : 1 година 25 хвилин

: 1 година 25 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 12 – 15 капустяних листків;

– 150 грамів кускусу;

– 250 грамів курячого філе;

– 0,5 чайної ложки куркуми;

– 1 сантиметр корінця імбиру;

– 1 зубчик часнику;

– 2 столові ложки йогурту чи сметани;

– сіль, перець до смаку;

– 300 мілілітрів бульйону.

Приготування:

Залийте кускус окропом і дайте йому набрякнути. Подрібніть куряче філе, змішайте з кускусом. Додайте куркуму, тертий імбир і часник. Вмішайте ложку йогурту – з ним маса стане ніжнішою й ароматнішою. Загорніть начинку в бланшовані капустяні листки. Викладіть голубці у каструлю та тушкуйте їх у бульйоні 35 – 40 хвилин.

