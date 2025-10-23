Одна з головних переваг білих грибів – вони завжди легкі у приготуванні, навіть коли мова йде про зимову заготівлю. 24 Канал пропонує переконатися у цьому з рецептом порталу Shuba.

Не пропустіть Поєднання улюбленого з корисним: котлетки з грибів та крупи, які ви полюбите більше за мʼясо

Як смачно замаринувати білі гриби?

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 3

Інгредієнти:

– 1 кілограм білих грибів;

– 600 мілілітрів води;

– 100 мілілітрів соняшникової олії;

– 80 грамів томатної пасти;

– 3 цибулини;

– 2 столові ложки меленої паприки;

– 4 лаврові листки;

– 1 чайна ложка духмяного перцю горошком;

– 1,5 чайної ложки солі;

– 100 мілілітрів оцту.

Приготування:

У каструлі доведіть до кипіння воду з додаванням солі. Покладіть очищені білі гриби і варіть без кришки 10 – 15 хвилин. Після цього процідіть гриби, а відвар залиште. У тій самій каструлі змішайте томатну пасту, солодку паприку, духмяний перець, лавровий лист і цибулю, нарізану півкільцями. Долийте грибний відвар, додайте олію та оцет, потім поставте на вогонь і доведіть суміш до кипіння. Коли маринад закипить, добре перемішайте його. Відварені гриби розкладіть у стерилізовані банки та залийте гарячим томатним маринадом. Банки пастеризуйте в духовці, накрийте стерилізованими кришками й залиште охолоджуватись при кімнатній температурі.

А ще вам може сподобатися рецепт з ютуб-каналу "Кухня і життя".

Що цікавого закрити на зиму?