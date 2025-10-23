Одна з головних переваг білих грибів – вони завжди легкі у приготуванні, навіть коли мова йде про зимову заготівлю. 24 Канал пропонує переконатися у цьому з рецептом порталу Shuba.
Як смачно замаринувати білі гриби?
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 3
Інгредієнти:
– 1 кілограм білих грибів;
– 600 мілілітрів води;
– 100 мілілітрів соняшникової олії;
– 80 грамів томатної пасти;
– 3 цибулини;
– 2 столові ложки меленої паприки;
– 4 лаврові листки;
– 1 чайна ложка духмяного перцю горошком;
– 1,5 чайної ложки солі;
– 100 мілілітрів оцту.
Приготування:
- У каструлі доведіть до кипіння воду з додаванням солі.
- Покладіть очищені білі гриби і варіть без кришки 10 – 15 хвилин.
- Після цього процідіть гриби, а відвар залиште. У тій самій каструлі змішайте томатну пасту, солодку паприку, духмяний перець, лавровий лист і цибулю, нарізану півкільцями.
- Долийте грибний відвар, додайте олію та оцет, потім поставте на вогонь і доведіть суміш до кипіння.
- Коли маринад закипить, добре перемішайте його. Відварені гриби розкладіть у стерилізовані банки та залийте гарячим томатним маринадом.
- Банки пастеризуйте в духовці, накрийте стерилізованими кришками й залиште охолоджуватись при кімнатній температурі.
А ще вам може сподобатися рецепт з ютуб-каналу "Кухня і життя".
