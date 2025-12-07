Достатньо перебити хурму з какао, поставити в холодильник – і за ніч фруктове пюре перетвориться на ніжний пудинг із приємною шоколадною ноткою, інформує 24 Канал з посиланням на тікток Галини Цах.

Проте варто памʼятати, що мусовий десерт повністю залежить від стиглості хурми – мʼяка, солодка і майже перезріла текстура дає природну густину та кремовість.

Рецепт мусового десерту з хурми та какао

Час : 10 хвилин

: 10 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 3 хурми;

– 3 столові ложки какао.

Приготування:

Промийте хурму та обсушіть. Розріжте навпіл і ложкою дістаньте всю м’якоть, уникаючи твердих прожилок і шкірки. Всипте какао та збивайте блендером до гладкої, однорідної текстури з насиченим кольором. Розлийте масу у форми чи склянки, накрийте плівкою й поставте в холодильник щонайменше на 8 годин або на ніч. За цей час пюре загусне та набуде консистенції м’якого пудингу.

Дивіться, як зробити пудинг з хурми: відео

Яку хурму варто купувати?

Вибираючи хурму, обирайте плоди з блискучою, гладкою шкіркою без плям або пошкоджень. Якщо ви купуєте хурму японського сорту хачія, то нормально, що стиглі плоди мають чорні смуги або плями на шкірці.

Якщо ви плануєте найближчим часом її використовувати, вибирайте стиглі, м’які плоди. Однак, якщо ви оберете тверду, нестиглу хурму будь-якого сорту, вона продовжуватиме дозрівати за умови правильного зберігання, інформує BHG.

