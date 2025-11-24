Завжди корисно тримати під рукою прості рецепти, які готуються за кілька хвилин, пише 24 Канал з посиланням на kwestia smaku. Рулет з лаваша – один із таких варіантів, адже його можна зробити навіть під час відключення світла. Варені яйця теж варто приготувати заздалегідь – вони добре зберігаються в холодильнику й стають у пригоді, коли потрібно приготувати щось на швидку руку.
Цікаво Ідея для іменин: салат "Катерина", який стане найсмачнішим подарунком
Як приготувати рулет з лаваша?
- Час: 10 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 2 коржі лаваша;
– 5 яєць;
– 2 авокадо;
– 2 чайні ложки лимонного соку;
– пів зубчика часнику;
– 1 столова ложка майонезу;
– 125 мілілітрів натертого сиру (за бажанням);
– 1 чайна ложка оливкової олії;
– 4 столові ложки салату або 2 столові ложки подрібненої зеленої цибулі.
Дуже просто та смачно / Фото kwestia smaku
Приготування:
- Варені яйця очистіть і наріжте кубиками, потім перекладіть у миску.
- Авокадо розріжте на чотири частини, видаліть кісточку, м’якоть наріжте кубиками, збризніть лимонним соком і додайте до яєць.
- Додайте пропущений через прес часник, майонез і натертий жовтий сир (за бажанням), приправте сіллю та перцем.
- Влийте оливкову олію, покладіть листя салату або подрібнену зелену цибулю та перемішайте.
- Намажте пасту на лаваш, щільно скрутіть рулетом, наріжте шматочками завтовшки приблизно 2 сантиметри, викладіть на тарілку й прикрасьте крес-салатом або цибулею.
Як вибрати лаваш?
Найголовніше у лаваші – це оптимальний термін зберігання, пише Shuba. Важливо, щоб кінцева дата була не більшою ніж 4 – 5 днів – це означає, що його виготовлено з натуральних продуктів.
Лаваш має бути м’яким та ніжним за консистенцією. У поєднанні з соковитим м'ясом та овочами він смакує просто неперевершено.
Що ще спробувати приготувати?
Паралельно можна встигнути приготувати яблучний пляцок – ідеальне доповнення до чаювання.
А ще у пригоді можуть стати канапки з тунцем та інші швидкі страви.