Завжди корисно тримати під рукою прості рецепти, які готуються за кілька хвилин, пише 24 Канал з посиланням на kwestia smaku. Рулет з лаваша – один із таких варіантів, адже його можна зробити навіть під час відключення світла. Варені яйця теж варто приготувати заздалегідь – вони добре зберігаються в холодильнику й стають у пригоді, коли потрібно приготувати щось на швидку руку.

Цікаво Ідея для іменин: салат "Катерина", який стане найсмачнішим подарунком

Як приготувати рулет з лаваша?

Час : 10 хвилин

: 10 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 2 коржі лаваша;

– 5 яєць;

– 2 авокадо;

– 2 чайні ложки лимонного соку;

– пів зубчика часнику;

– 1 столова ложка майонезу;

– 125 мілілітрів натертого сиру (за бажанням);

– 1 чайна ложка оливкової олії;

– 4 столові ложки салату або 2 столові ложки подрібненої зеленої цибулі.

Дуже просто та смачно / Фото kwestia smaku

Приготування:

Варені яйця очистіть і наріжте кубиками, потім перекладіть у миску. Авокадо розріжте на чотири частини, видаліть кісточку, м’якоть наріжте кубиками, збризніть лимонним соком і додайте до яєць. Додайте пропущений через прес часник, майонез і натертий жовтий сир (за бажанням), приправте сіллю та перцем. Влийте оливкову олію, покладіть листя салату або подрібнену зелену цибулю та перемішайте. Намажте пасту на лаваш, щільно скрутіть рулетом, наріжте шматочками завтовшки приблизно 2 сантиметри, викладіть на тарілку й прикрасьте крес-салатом або цибулею.

Як вибрати лаваш?

Найголовніше у лаваші – це оптимальний термін зберігання, пише Shuba. Важливо, щоб кінцева дата була не більшою ніж 4 – 5 днів – це означає, що його виготовлено з натуральних продуктів.

Лаваш має бути м’яким та ніжним за консистенцією. У поєднанні з соковитим м'ясом та овочами він смакує просто неперевершено.

Що ще спробувати приготувати?