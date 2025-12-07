Скумбрія має виражену жирність, тому чудово підходить для засолювання. Водночас її м’ясо залишається дієтичним і корисним завдяки високому вмісту омега-3 кислот та мікроелементів, інформує 24 Канал з посиланням на Shuba.

Під час вибору звертайте увагу на рибу середнього розміру: під час засолювання вона втрачає частину рідини й стає трохи меншою. Якщо хочете отримати солону скумбрію максимально швидко, використовуйте філе.

Рецепт соленої скумбрії

Час : 45 хвилин

: 45 хвилин Порцій: 6

Інгредієнти:

– 2 скумбрії;

– 50 грамів солі;

– 20 грамів цукру;

– 14 грамів меленого коріандру;

– 3 грами лаврового листа;

– 5 грамів чорного перцю горошком;

– 20 грамів зернистої гірчиці.

Приготування:

Якщо риба була заморожена, дайте їй повільно розморозитися в холодильнику. Відріжте голову, плавці, видаліть нутрощі та ретельно промийте тушку. З’єднайте гірчицю, горошок перцю, 2 лаврові листки та коріандр. Подрібніть спеції у блендері до однорідної суміші. Ретельно натріть скумбрію зовні та всередині спеціями, сіллю й цукром. Покладіть у кулінарний рукав, щільно зав’яжіть і залиште в холодильнику на 48 годин. Перед подачею промийте рибу від спецій, наріжте порційними шматками та за бажанням скропіть олією.

Може бути ще смачніше

Радимо спробувати домашню солену скумбрію з грінками. Для цього просто обсмажте скибки хліба, щоб утворити хрустку скоринку.

Також їх можна легенько натерти часником – тоді смак усіх інгредієнтів буде дуже виразним, радить портал Przyslij przepis.

