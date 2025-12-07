Скумбрія має виражену жирність, тому чудово підходить для засолювання. Водночас її м’ясо залишається дієтичним і корисним завдяки високому вмісту омега-3 кислот та мікроелементів, інформує 24 Канал з посиланням на Shuba.
Під час вибору звертайте увагу на рибу середнього розміру: під час засолювання вона втрачає частину рідини й стає трохи меншою. Якщо хочете отримати солону скумбрію максимально швидко, використовуйте філе.
Рецепт соленої скумбрії
- Час: 45 хвилин
- Порцій: 6
Інгредієнти:
– 2 скумбрії;
– 50 грамів солі;
– 20 грамів цукру;
– 14 грамів меленого коріандру;
– 3 грами лаврового листа;
– 5 грамів чорного перцю горошком;
– 20 грамів зернистої гірчиці.
Приготування:
- Якщо риба була заморожена, дайте їй повільно розморозитися в холодильнику. Відріжте голову, плавці, видаліть нутрощі та ретельно промийте тушку.
- З’єднайте гірчицю, горошок перцю, 2 лаврові листки та коріандр. Подрібніть спеції у блендері до однорідної суміші.
- Ретельно натріть скумбрію зовні та всередині спеціями, сіллю й цукром. Покладіть у кулінарний рукав, щільно зав’яжіть і залиште в холодильнику на 48 годин.
- Перед подачею промийте рибу від спецій, наріжте порційними шматками та за бажанням скропіть олією.
Може бути ще смачніше
Радимо спробувати домашню солену скумбрію з грінками. Для цього просто обсмажте скибки хліба, щоб утворити хрустку скоринку.
Також їх можна легенько натерти часником – тоді смак усіх інгредієнтів буде дуже виразним, радить портал Przyslij przepis.
