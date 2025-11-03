Мариновані помідори – це закуска, яка додасть колориту буденній трапезі і яскраво підкреслить настрій святкового столу. 24 Канал пропонує не додавати собі турбот та заготувати помідори за рецептом порталу Cookpad.

Як смачно замаринувати помідори?

Час : 1 година

: 1 година Порцій: одна 3-літрова банка

Інгредієнти:

– помідори;

– 3 – 4 лаврові листки;

– 5 – 6 гілочок петрушки;

– 1 цибуля;

– 4 – 6 горошин чорного перцю;

– 1 листок хрону;

– 1 суцвіття кропу (за бажанням);

– 100 грамів солі;

– 100 грамів цукру;

– 100 мілілітрів оцту.

Приготування:

Виберіть середні, щільні помідори, добре їх помийте. На дно стерильних банок викладіть шматочок хрону, кілька горошин перцю, лавровий лист, нарізану кільцями цибулю, кріп і петрушку. Потім щільно, але без натискання, укладіть помідори. Залийте окропом до верху, накрийте кришками та залиште на 5 хвилин. Після цього злийте воду в каструлю, закип’ятіть її ще раз і повторно залийте помідори ще на 5 хвилин. Потім знову злийте рідину, додайте у неї сіль, цукор і оцет, доведіть до кипіння й залийте банки маринадом. Швидко закатайте, переверніть догори дном і вкутайте до повного охолодження. Якщо ж після першого заливання шкірка на помідорах потріскала, достатньо зробити лише дві заливки.

Або ж скористайтеся літнім рецептом з TikTok viktoria_food0, який також подарує чудовий результат.

