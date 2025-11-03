Мариновані помідори – це закуска, яка додасть колориту буденній трапезі і яскраво підкреслить настрій святкового столу. 24 Канал пропонує не додавати собі турбот та заготувати помідори за рецептом порталу Cookpad.
Читайте також Це ще краще за "Шубу": закуска з буряка та оселедця, яку розхвалюють на всі боки
Як смачно замаринувати помідори?
- Час: 1 година
- Порцій: одна 3-літрова банка
Інгредієнти:
– помідори;
– 3 – 4 лаврові листки;
– 5 – 6 гілочок петрушки;
– 1 цибуля;
– 4 – 6 горошин чорного перцю;
– 1 листок хрону;
– 1 суцвіття кропу (за бажанням);
– 100 грамів солі;
– 100 грамів цукру;
– 100 мілілітрів оцту.
Приготування:
- Виберіть середні, щільні помідори, добре їх помийте.
- На дно стерильних банок викладіть шматочок хрону, кілька горошин перцю, лавровий лист, нарізану кільцями цибулю, кріп і петрушку.
- Потім щільно, але без натискання, укладіть помідори. Залийте окропом до верху, накрийте кришками та залиште на 5 хвилин.
- Після цього злийте воду в каструлю, закип’ятіть її ще раз і повторно залийте помідори ще на 5 хвилин.
- Потім знову злийте рідину, додайте у неї сіль, цукор і оцет, доведіть до кипіння й залийте банки маринадом.
- Швидко закатайте, переверніть догори дном і вкутайте до повного охолодження.
- Якщо ж після першого заливання шкірка на помідорах потріскала, достатньо зробити лише дві заливки.
Або ж скористайтеся літнім рецептом з TikTok viktoria_food0, який також подарує чудовий результат.
Які страви варто спробувати?
Галушки з картоплі та сиру – український делікатес, який варто спробувати усім.
А ще зараз стають популярними закуски з буряка та оселедця – і "Шуба" тут далеко не єдина опція.