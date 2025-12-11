Салати з новим поєднанням смаків, доповнять феєрію свята, повідомляє 24 Канал з посиланням на Fajne gotowanie. Саме такі страви й роблять святковий стіл особливим.

Цікаво Такого не знайти у жодному магазині: імбирні пряники прозорим віконечком та цукерками

Як приготувати салат з куркою та броколі?

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 400 грамів курячого філе;

– 400 грамів броколі;

– 70 грамів консервованої кукурудзи;

– 150 грамів сиру Едам;

– 15 мілілітрів ріпакової олії;

– 15 грамів часнику (приблизно 3 зубчики);

– 180 мілілітрів натурального йогурту;

– 10 грамів лимона (приблизно половина лимона для соку);

– 10 грамів кропу (приблизно 2 чайні ложки);

– сіль до смаку;

– перець до смаку;

– приправа для курки до смаку.

Смак свята / Фото fajne gotowanie

Приготування:

Наріжте курку смужками або кубиками. Потім обваляйте її у вашій улюбленій приправі для курки. Обсмажте підготовлене м’ясо на олії. Доведіть воду до кипіння та посоліть. Відділіть суцвіття броколі та додайте їх у киплячу воду. Коли вони стануть м’якими, процідіть їх через друшляк. Також можна приготувати броколі на пару, якщо у вас є відповідна каструля. Наріжте кубиками сир. У мисці по черзі викладіть курку, броколі та сир. Злийте воду з банки кукурудзи та посипте частиною кукурудзи решту інгредієнтів салату. Налийте йогурт у миску, потім видавіть часник. Дрібно наріжте свіжий кріп і також покладіть його в миску, потім вичавіть половинку лимона. Додайте сіль і перець до смаку.

Який салат приготувати з грибами?

Салати з грибами завжди мають свій особливий шарм – ароматні, ситні й дуже ніжні, пише Przyslij przepis. Це той варіант, який легко стає фаворитом на столі.

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 велика банка маринованих грибів;

– 2 середні моркви;

– 3 картоплини;

– 300 грамів курячого філе;

– 3 яйця;

– 3 мариновані огірки;

– 100 грамів сиру;

– майонез до смаку;

– сметана до смаку;

– цибуля-шніт до смаку;

– кріп до смаку;

– сіль до смаку;

– перець до смаку;

– приправа для птиці до смаку.

Чудовий салат для святкового столу / Фото Przyslij przepis

Приготування:

Відваріть моркву, картоплю та яйця. Куряче філе дрібно наріжте, посипте приправою для курки та обсмажте. Моркву та яйця наріжте кубиками або натріть на крупній тертці. Огірки та жовтий сир натріть на крупній тертці. Картоплю наріжте кубиками. Подрібніть кріп та шніт-цибулю. Змішайте майонез зі сметаною та приправте. Для того, щоб зібрати салат вистеліть дно та боки рознімної форми харчовою плівкою. Викладайте салат у форму шарами, злегка притискаючи кожен і змащуючи майонезом. Унизу покладіть гриби шляпками вниз, далі – зелень, моркву, картоплю, м’ясо, огірки, яйце та зверху сир. Накрийте плівкою й залиште на ніч у холодильнику. Наступного дня просто переверніть форму на тарілку – гриби опиняться зверху, і салат матиме охайний вигляд.

Як приготувати салат з куркою, апельсином та в'яленими помідорами?

Салати з цитрусовою ноткою завжди мають особливу свіжість – вони легкі, яскраві й миттєво привертають увагу, повідомляє Kwestia smaku.

Час: 20 хвилин

20 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 2 апельсини;

– 400 грамів курячого філе;

– 50 грамів руколі;

– 50 грамів волоських горіхів;

– 6 в'ялених помідорів.

Для соусу:

– 4 столові ложки апельсинового соку;

– 2 столові ложки оливкової олії;

– 2 столові ложки меду;

– 1 столова ложка діжонської гірчиці.

Приготування:

Спочатку очистіть апельсини для салату – їх потрібно розділити на часточки, щоб додати до страви. Потім із залишків апельсина, тобто з тієї м’якоті, яка лишилася після нарізання, витисніть сік. Цей сік не йде в сам салат, а використовується для приготування соусу. Додайте до апельсинового соку решту інгредієнтів соусу: оливкову олію, мед і гірчицю, потім приправте сіллю та перцем. Розріжте куряче філе на 4 менші шматочки. ​​Приправте сіллю та перцем і викладіть на розігріту сковороду з оливковою олією. Смажте приблизно 4 хвилини з кожного боку. Збризніть 2 столовими ложками соусу та готуйте на слабкому вогні ще 30 хвилин з кожного боку. Викладіть на тарілку. Полийте салат рештою соусу. Промийте рукколу в ситі, висушіть її та викладіть у салатники. Злегка обсмажте горіхи на сковороді та крупно наріжте їх. Вийміть помідори з олії та наріжте тонкими смужками. Викладіть на руколу нарізану курку та часточки апельсина, горіхи та сушені помідори і полийте рештою соусу.

Що ще подати на святковий стіл?