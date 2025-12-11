Салати з новим поєднанням смаків, доповнять феєрію свята, повідомляє 24 Канал з посиланням на Fajne gotowanie. Саме такі страви й роблять святковий стіл особливим.
Як приготувати салат з куркою та броколі?
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 400 грамів курячого філе;
– 400 грамів броколі;
– 70 грамів консервованої кукурудзи;
– 150 грамів сиру Едам;
– 15 мілілітрів ріпакової олії;
– 15 грамів часнику (приблизно 3 зубчики);
– 180 мілілітрів натурального йогурту;
– 10 грамів лимона (приблизно половина лимона для соку);
– 10 грамів кропу (приблизно 2 чайні ложки);
– сіль до смаку;
– перець до смаку;
– приправа для курки до смаку.
Смак свята / Фото fajne gotowanie
Приготування:
- Наріжте курку смужками або кубиками.
- Потім обваляйте її у вашій улюбленій приправі для курки. Обсмажте підготовлене м’ясо на олії.
- Доведіть воду до кипіння та посоліть. Відділіть суцвіття броколі та додайте їх у киплячу воду.
- Коли вони стануть м’якими, процідіть їх через друшляк. Також можна приготувати броколі на пару, якщо у вас є відповідна каструля.
- Наріжте кубиками сир. У мисці по черзі викладіть курку, броколі та сир.
- Злийте воду з банки кукурудзи та посипте частиною кукурудзи решту інгредієнтів салату.
- Налийте йогурт у миску, потім видавіть часник.
- Дрібно наріжте свіжий кріп і також покладіть його в миску, потім вичавіть половинку лимона.
- Додайте сіль і перець до смаку.
Який салат приготувати з грибами?
Салати з грибами завжди мають свій особливий шарм – ароматні, ситні й дуже ніжні, пише Przyslij przepis. Це той варіант, який легко стає фаворитом на столі.
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1 велика банка маринованих грибів;
– 2 середні моркви;
– 3 картоплини;
– 300 грамів курячого філе;
– 3 яйця;
– 3 мариновані огірки;
– 100 грамів сиру;
– майонез до смаку;
– сметана до смаку;
– цибуля-шніт до смаку;
– кріп до смаку;
– сіль до смаку;
– перець до смаку;
– приправа для птиці до смаку.
Чудовий салат для святкового столу / Фото Przyslij przepis
Приготування:
- Відваріть моркву, картоплю та яйця.
- Куряче філе дрібно наріжте, посипте приправою для курки та обсмажте.
- Моркву та яйця наріжте кубиками або натріть на крупній тертці.
- Огірки та жовтий сир натріть на крупній тертці.
- Картоплю наріжте кубиками.
- Подрібніть кріп та шніт-цибулю.
- Змішайте майонез зі сметаною та приправте.
- Для того, щоб зібрати салат вистеліть дно та боки рознімної форми харчовою плівкою.
- Викладайте салат у форму шарами, злегка притискаючи кожен і змащуючи майонезом.
- Унизу покладіть гриби шляпками вниз, далі – зелень, моркву, картоплю, м’ясо, огірки, яйце та зверху сир.
- Накрийте плівкою й залиште на ніч у холодильнику.
- Наступного дня просто переверніть форму на тарілку – гриби опиняться зверху, і салат матиме охайний вигляд.
Як приготувати салат з куркою, апельсином та в'яленими помідорами?
Салати з цитрусовою ноткою завжди мають особливу свіжість – вони легкі, яскраві й миттєво привертають увагу, повідомляє Kwestia smaku.
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 2 апельсини;
– 400 грамів курячого філе;
– 50 грамів руколі;
– 50 грамів волоських горіхів;
– 6 в'ялених помідорів.
Для соусу:
– 4 столові ложки апельсинового соку;
– 2 столові ложки оливкової олії;
– 2 столові ложки меду;
– 1 столова ложка діжонської гірчиці.
Приготування:
- Спочатку очистіть апельсини для салату – їх потрібно розділити на часточки, щоб додати до страви. Потім із залишків апельсина, тобто з тієї м’якоті, яка лишилася після нарізання, витисніть сік. Цей сік не йде в сам салат, а використовується для приготування соусу.
- Додайте до апельсинового соку решту інгредієнтів соусу: оливкову олію, мед і гірчицю, потім приправте сіллю та перцем.
- Розріжте куряче філе на 4 менші шматочки. Приправте сіллю та перцем і викладіть на розігріту сковороду з оливковою олією. Смажте приблизно 4 хвилини з кожного боку.
- Збризніть 2 столовими ложками соусу та готуйте на слабкому вогні ще 30 хвилин з кожного боку.
- Викладіть на тарілку.
- Полийте салат рештою соусу.
- Промийте рукколу в ситі, висушіть її та викладіть у салатники.
- Злегка обсмажте горіхи на сковороді та крупно наріжте їх. Вийміть помідори з олії та наріжте тонкими смужками.
- Викладіть на руколу нарізану курку та часточки апельсина, горіхи та сушені помідори і полийте рештою соусу.
