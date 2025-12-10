Якщо правильно підготувати птицю та щедро змастити її пряною масляною сумішшю, результат перевершить будь-які очікування, інформує 24 Канал з посиланням на Тікток Stohantseva Yuliia. Це саме той варіант, коли простий рецепт стає святковим без зайвих зусиль.

Цікаво Холодець не застигає і гірчить: один неправильний крок усе псує

Як приготувати курку?

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 6

Інгредієнти:

– 1 курка (приблизно 2 кілограми);

– 80 грамів вершкового масла;

– 4 зубчики часнику;

– 1 столова ложка солі;

– свіжий кріп або петрушка до смаку;

– спеції для курки до смаку;

– копчена паприка до смаку;

– 2 столові ложки меду;

– 4 скибочки апельсина.

Як приготувати апетитну курочку: дивіться відео

Приготування:

Курку спочатку варто ретельно підготувати – обсушити, а потім щедро змастити ароматним маслом під шкірою та зовні. Для цього розм’якшене вершкове масло змішайте з подрібненим часником, дрібно нарізаним кропом або петрушкою, сіллю, копченою паприкою та спеціями. Додайте дві столові ложки меду – він дасть красиву рум’яну скоринку. Усе добре розітріть виделкою, щоб утворилася однорідна паста, і рівномірно нанесіть її на курку. На дно дека викладіть кілька кружалець апельсина, саме на них покладіть курку. З боків розкладіть овочі. Поставте в гарячу духовку, розігріту до 200 градусів Цельсія. Поки курка запікається, періодично (приблизно чотири рази) діставайте деко і змащуйте птицю жиром, який стікає під час приготування. До цього жиру можна додати трохи меду і за потреби дрібку солі – так курка стане ще соковитішою і матиме виразний смак. Запікати курку варто півтори години, але цей час може трохи різнитися залежно від потужності духовки й самої курки.

При якій температурі слід запікати курку?

Запікати курку слід за простим принципом – орієнтовно 20 хвилин на кожні 500 грамів м’яса, пише Where is my spoon. Такий підхід дає змогу не пересушити птицю й отримати рівномірно пропечене м’ясо.

Температуру зазвичай підтримують близько 200 градусів, щоб шкірка стала рум’яною. Однак якщо ви бачите, що скоринка вже готова, а мʼясо ще ні, можна знизити градуси до 180.

Що ще цікавого приготувати?