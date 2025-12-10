Якщо правильно підготувати птицю та щедро змастити її пряною масляною сумішшю, результат перевершить будь-які очікування, інформує 24 Канал з посиланням на Тікток Stohantseva Yuliia. Це саме той варіант, коли простий рецепт стає святковим без зайвих зусиль.
Як приготувати курку?
- Час: 1 година
- Порцій: 6
Інгредієнти:
– 1 курка (приблизно 2 кілограми);
– 80 грамів вершкового масла;
– 4 зубчики часнику;
– 1 столова ложка солі;
– свіжий кріп або петрушка до смаку;
– спеції для курки до смаку;
– копчена паприка до смаку;
– 2 столові ложки меду;
– 4 скибочки апельсина.
Як приготувати апетитну курочку: дивіться відео
Приготування:
- Курку спочатку варто ретельно підготувати – обсушити, а потім щедро змастити ароматним маслом під шкірою та зовні.
- Для цього розм’якшене вершкове масло змішайте з подрібненим часником, дрібно нарізаним кропом або петрушкою, сіллю, копченою паприкою та спеціями.
- Додайте дві столові ложки меду – він дасть красиву рум’яну скоринку.
- Усе добре розітріть виделкою, щоб утворилася однорідна паста, і рівномірно нанесіть її на курку.
- На дно дека викладіть кілька кружалець апельсина, саме на них покладіть курку. З боків розкладіть овочі. Поставте в гарячу духовку, розігріту до 200 градусів Цельсія.
- Поки курка запікається, періодично (приблизно чотири рази) діставайте деко і змащуйте птицю жиром, який стікає під час приготування.
- До цього жиру можна додати трохи меду і за потреби дрібку солі – так курка стане ще соковитішою і матиме виразний смак.
- Запікати курку варто півтори години, але цей час може трохи різнитися залежно від потужності духовки й самої курки.
При якій температурі слід запікати курку?
Запікати курку слід за простим принципом – орієнтовно 20 хвилин на кожні 500 грамів м’яса, пише Where is my spoon. Такий підхід дає змогу не пересушити птицю й отримати рівномірно пропечене м’ясо.
Температуру зазвичай підтримують близько 200 градусів, щоб шкірка стала рум’яною. Однак якщо ви бачите, що скоринка вже готова, а мʼясо ще ні, можна знизити градуси до 180.
