Імбирні пряники – це особливий смаколик, який дарує відчуття затишку, тепла та сімейного свята. 24 Канал пропонує зробити його просто незабутнім за рецептом з TikTok emiliya.yevtushenko1991.

Як приготувати імбирне печиво з сюрпризом?

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 6

Інгредієнти:

тісто:

– 250 грамів цукру;

– 100 мілілітрів гарячої води;

– 100 грамів вершкового масла;

– 400 – 450 грамів борошна;

– 1 яйце;

– пів чайної ложки соди;

– пів чайної ложки розпушувача;

– дрібка солі;

– кориця, імбир, мускатний горіх до смаку;

"скло":

– 400 грамів готового харчового ізомальту (його треба лише для складання:

– розтоплений шоколад;

– дрібні цукерки та посипки.

Приготування:

Розтопіть цукор на слабкому вогні, стежачи, щоб він не почав кипіти. Вимкніть плиту й дуже обережно влийте гарячу воду. Додайте вершкове масло, спеції, соду та розпушувач, перемішайте. Вбийте яйце, всипте половину борошна й добре розмішайте. Потім досипайте решту борошна та вимісіть м’яке тісто. Загорніть тісто в харчову плівку та поставте в холодильник на годину. Розкачайте охолоджене тісто приблизно до 0,5 сантиметра. Застеліть деко пергаментом і викладіть тісто. Виріжте великі зірочки, а в центрі зробіть отвір маленькою формою. Випікайте при 180 градусах близько 8 хвилин, після чого дайте повністю охолонути. "Скляна" вставка: розтопіть ізомальт на мінімальному вогні або в мікрохвильовці, не перемішуючи. Влийте прозору масу у центр двох із трьох зірочок і залиште на 5 хвилин, щоб застигла. Збираємо пряники. Нанесіть розтоплений шоколад тонким шаром на край "скляної" зірочки. Покладіть зверху порожню зірочку, щоб утворився простір. Засипте всередину дрібні цукерки чи посипки. Пройдіться шоколадом по краю ще раз і накрийте другою "скляною" зірочкою. Поставте в холодильник на кілька хвилин – і можна насолоджуватися результатом.

Чим замінити ізомальт?

Ізомальт – це штучний підсолоджувач, який часто використовується в кондитерській справі, коли потрібен ефект "скла". Якщо немає можливості його придбати – ви можете скористатися цукровим сиропом, підказує Mojegotowanie.

Однак варто врахувати, що карамель буде не такою прозорою та більш липкою. Окрім того, ізомальт стійкіший до вологи, тому пряники довше зберігатимуть свій оригінальний вигляд.

