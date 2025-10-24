Якщо ви хочете насолоджуватися своїм улюбленим сиром якомога довше – варто взяти до уваги кілька простих правил. Міжнародна сирна експертка Оксана Чернова розповіла 24 Каналу, які прості правила гарантують, що ваш сир не втратить своїх чудових властивостей.

Як правильно зберігати сир вдома?

Головне правило – різні види сиру треба зберігати окремо. Тоді вони не вбиратимуть смак та аромат один одного.

А найчастіша помилка — це коли сир загортають у звичайний пакет і щільно закривають. Там він задихається і дуже швидко втрачає смакові та візуальні властивості, – розповіла Оксана Чернова.

Є кілька зручних рішень:

напівтверді і тверді (Емменталь, Гауда, Парміджано) добре почуваються у "вощанці", що запобігає пересиханню; Зіп-пакет теж підійде, але важливо не залишати сири там надовго;

сири з пліснявою дуже чутливі та потребують особливого догляду внаслідок своєї вологості;

сири з блакитною пліснявою (Рокфор, Стілтон) зберігайте фользі, вона захищає від потрапляння світла та сповільнює зростання плісняви;

сири з білою пліснявою (Брі, Камамбер) полюбляють пергаментний папір.

І головне: холодильнику так, морозильній камері – ні. Сиру подобається прохолода без різких перепадів і без конденсату.

Секрет, який стане у пригоді