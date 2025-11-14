Пампухи на картоплі – це знахідка, яку вам точно потрібно відтворити. Вони виходять дуже ніжними та пухкими – саме те, що потрібно до святкового столу, розповідає 24 Канал з посиланням на TikTok olyaloiko1.

Як приготувати пампухи на картоплі?

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 8

Інгредієнти:

– 3 середні картоплини;

– 500 мілілітрів відвару з картоплі;

– 1 столова ложка цукру;

– 50 грамів живих дріжджів;

– дрібка солі;

– 1,5 кілограма борошна;

– 1 столова ложка олії;

– 500 грамів макової начинки;

– 150 грамів цукрової пудри;

– ванілін до смаку.

Приготування:

Дрібно натираємо картоплю, додаємо теплий картопляний узвар і добре розмішуємо. Додаємо цукор, сіль та дріжджі, добре розмішуємо. Додаємо половину борошна і вимішуємо, потім поволі додаємо решту та замішуємо тісто. Накриваємо тісто рушником та ставимо у тепле місце, щоб підійшло. Змащуємо руки олією, відщипуємо тісто, накладаємо начинку і формуємо пампухи. Смажимо у добре розігрітій олії до насиченого золотистого кольору. Перед подачею посипаємо пудрою.

Як зробити, щоб пампухи не вбирали олію?

Найлегший секрет – додати до тіста горілку або коньяк. Вони утворять захисний барʼєр, який не дасть зайвій олії проникнути у пампухи, радить портал Fajne gotowanie.

За дітей можете не переживати – у процесі приготування увесь алкоголь випарується. Тож скільки б пампухів вони не зʼїли, спʼяніти їм не вдасться.

