Пампухи на картоплі – це знахідка, яку вам точно потрібно відтворити. Вони виходять дуже ніжними та пухкими – саме те, що потрібно до святкового столу, розповідає 24 Канал з посиланням на TikTok olyaloiko1.

Як приготувати пампухи на картоплі?

  • Час: 1 година
  • Порцій: 8

Інгредієнти:
– 3 середні картоплини;
– 500 мілілітрів відвару з картоплі;
– 1 столова ложка цукру;
– 50 грамів живих дріжджів;
– дрібка солі;
– 1,5 кілограма борошна;
– 1 столова ложка олії;
– 500 грамів макової начинки;
– 150 грамів цукрової пудри;
– ванілін до смаку.

Як правильно приготувати пампухи на картоплі: дивіться відео

Приготування:

  1. Дрібно натираємо картоплю, додаємо теплий картопляний узвар і добре розмішуємо.
  2. Додаємо цукор, сіль та дріжджі, добре розмішуємо.
  3. Додаємо половину борошна і вимішуємо, потім поволі додаємо решту та замішуємо тісто.
  4. Накриваємо тісто рушником та ставимо у тепле місце, щоб підійшло.
  5. Змащуємо руки олією, відщипуємо тісто, накладаємо начинку і формуємо пампухи.
  6. Смажимо у добре розігрітій олії до насиченого золотистого кольору.
  7. Перед подачею посипаємо пудрою.

Як зробити, щоб пампухи не вбирали олію?

Найлегший секрет – додати до тіста горілку або коньяк. Вони утворять захисний барʼєр, який не дасть зайвій олії проникнути у пампухи, радить портал Fajne gotowanie.

За дітей можете не переживати – у процесі приготування увесь алкоголь випарується. Тож скільки б пампухів вони не зʼїли, спʼяніти їм не вдасться.

