Пампухи на картоплі – це знахідка, яку вам точно потрібно відтворити. Вони виходять дуже ніжними та пухкими – саме те, що потрібно до святкового столу, розповідає 24 Канал з посиланням на TikTok olyaloiko1.
Як приготувати пампухи на картоплі?
- Час: 1 година
- Порцій: 8
Інгредієнти:
– 3 середні картоплини;
– 500 мілілітрів відвару з картоплі;
– 1 столова ложка цукру;
– 50 грамів живих дріжджів;
– дрібка солі;
– 1,5 кілограма борошна;
– 1 столова ложка олії;
– 500 грамів макової начинки;
– 150 грамів цукрової пудри;
– ванілін до смаку.
Як правильно приготувати пампухи на картоплі: дивіться відео
Приготування:
- Дрібно натираємо картоплю, додаємо теплий картопляний узвар і добре розмішуємо.
- Додаємо цукор, сіль та дріжджі, добре розмішуємо.
- Додаємо половину борошна і вимішуємо, потім поволі додаємо решту та замішуємо тісто.
- Накриваємо тісто рушником та ставимо у тепле місце, щоб підійшло.
- Змащуємо руки олією, відщипуємо тісто, накладаємо начинку і формуємо пампухи.
- Смажимо у добре розігрітій олії до насиченого золотистого кольору.
- Перед подачею посипаємо пудрою.
Як зробити, щоб пампухи не вбирали олію?
Найлегший секрет – додати до тіста горілку або коньяк. Вони утворять захисний барʼєр, який не дасть зайвій олії проникнути у пампухи, радить портал Fajne gotowanie.
За дітей можете не переживати – у процесі приготування увесь алкоголь випарується. Тож скільки б пампухів вони не зʼїли, спʼяніти їм не вдасться.
