Цей унікальний десерт вже став обов'язковим гостем на українському святі. А щоб не помилитися у пропорціях і без зусиль отримати ідеальний результат, 24 Канал пропонує скористатися рецептом відомої кулінарки Лілії Цвіт, яким вона поділилася на своєму ютуб-каналі.
Цікаво Рецепт універсального тіста на пиріжки, яке вийде у всіх
Як приготувати справжній штолен?
- Час: 2 години + кілька днів
- Порцій: 3 по 500 – 600 грамів
Неперевершений смак Різдва / Фото unsplash
Інгредієнти:
для опари:
– 100 грамів пшеничного борошна;
– 10 грамів сухих дріжджів;
– 150 мілілітрів молока;
– 1 столова ложка цукру;
для тіста:
– 2 яйця;
– 50 грамів вершків 15%;
– 80 грамів цукру;
– 16 грамів ванільного цукру;
– щіпка солі;
– 250 грамів вершкового масла 82%;
– 460 грамів пшеничного борошна;
для наповнення:
– 50 грамів апельсинових цукатів;
– 5 грамів цедри грейпфрута;
– 150 грамів інших сухофруктів;
– 100 грамів мигдалю;
– 3 грами лимонної кислоти;
– 100 мілілітрів коньяку;
спеції:
– 1 чайна ложка кориці;
– 1 чайна ложка куркуми;
– 1 чайна ложка меленого кардамону;
– 1 чайна ложка мускатного горіха;
додатково:
– 50 грамів вершкового масла;
– цукрова пудра.
Приготування:
- У банку або контейнер із кришкою покладіть апельсинові цукати, цедру грейпфрута, суміш сухофруктів, подрібнений мигдаль, дрібку лимонної кислоти та спеції. Залийте все коньяком, перемішайте й закрийте кришкою.
- Поставте ємність у холодильник на 5 днів, щоб начинка добре настоялася.
- У великій мисці з’єднайте борошно, цукор і сухі дріжджі.
- Додайте тепле молоко та перемішайте до однорідності. Накрийте миску плівкою або рушником і залиште в теплому місці на 30 хвилин для підйому.
- У другій мисці змішайте яйця, розтоплене вершкове масло, вершки, цукор та ванільний цукор.
- Збивайте міксером до повного розчинення цукру та отримання гладкої консистенції.
- Додайте до яєчної суміші готову опару та половину просіяного борошна.
- Акуратно перемішайте лопаткою. Поступово додайте решту борошна й замісіть еластичне тісто руками.
- Додайте до тіста підготовлену начинку з сухофруктів та подрібнений обсмажений мигдаль.
- Підсипте трохи борошна, щоб тісто не липнуло до рук.
- Ретельно вимісіть тісто, щоб начинка рівномірно розподілилася.
- Покладіть тісто в тепле місце на 1 годину, щоб воно піднялося.
- Розділіть тісто на дві рівні частини.
- Розкачайте кожну у пласт завтовшки близько 2 сантиметрів.
- Сформуйте штолени, надавши їм традиційну подовгасту форму. Перекладіть заготовки на деко, застелене пергаментом, і залиште на 30 хвилин для вистоювання. Розігрійте духовку до 180 градусів.
- Випікайте штолени близько 50 хвилин, поки вони не стануть рум’яними.
- Щойно дістанете гарячі вироби з духовки, щедро змастіть їх розтопленим вершковим маслом з усіх боків.
- Посипте товстим шаром цукрової пудри.
- Дочекайтеся, поки штолени повністю охолонуть, після чого загорніть їх у пергаментний папір. Для найкращого смаку зберігайте випічку в холодильнику не менше 3 тижнів – це дозволить ароматам настоятися й розкритися.
Звідки пішла традиція пекти штолени?
Штолен виник у Німеччині ще у XIV столітті, пише emakubo. Форма штолена символізує немовля Ісуса, загорнутого в пелюшки.
Спочатку це був пісний пиріг, який випікали під час посту, коли люди не могли використовувати масло, молоко чи фрукти. Після особливого звернення до папства у XV столітті до нього дозволили додавати масло та молоко, і десерт став більше схожим на той, яким ми знаємо його сьогодні.
Що ще приготувати на свята?
Зіркою вашого столу може стати цей оригінальний салат, який кращий за "Шубу" та "Олівʼє".
А ще в різдвяний період приготуйте легендарний пляцок "Дрова під снігом".