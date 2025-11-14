Цей унікальний десерт вже став обов'язковим гостем на українському святі. А щоб не помилитися у пропорціях і без зусиль отримати ідеальний результат, 24 Канал пропонує скористатися рецептом відомої кулінарки Лілії Цвіт, яким вона поділилася на своєму ютуб-каналі.

Цікаво Рецепт універсального тіста на пиріжки, яке вийде у всіх

Як приготувати справжній штолен?

Час : 2 години + кілька днів

: 2 години + кілька днів Порцій: 3 по 500 – 600 грамів

Неперевершений смак Різдва / Фото unsplash

Інгредієнти:

для опари:

– 100 грамів пшеничного борошна;

– 10 грамів сухих дріжджів;

– 150 мілілітрів молока;

– 1 столова ложка цукру;

для тіста:

– 2 яйця;

– 50 грамів вершків 15%;

– 80 грамів цукру;

– 16 грамів ванільного цукру;

– щіпка солі;

– 250 грамів вершкового масла 82%;

– 460 грамів пшеничного борошна;

для наповнення:

– 50 грамів апельсинових цукатів;

– 5 грамів цедри грейпфрута;

– 150 грамів інших сухофруктів;

– 100 грамів мигдалю;

– 3 грами лимонної кислоти;

– 100 мілілітрів коньяку;

спеції:

– 1 чайна ложка кориці;

– 1 чайна ложка куркуми;

– 1 чайна ложка меленого кардамону;

– 1 чайна ложка мускатного горіха;

додатково:

– 50 грамів вершкового масла;

– цукрова пудра.

Приготування:

У банку або контейнер із кришкою покладіть апельсинові цукати, цедру грейпфрута, суміш сухофруктів, подрібнений мигдаль, дрібку лимонної кислоти та спеції. Залийте все коньяком, перемішайте й закрийте кришкою. Поставте ємність у холодильник на 5 днів, щоб начинка добре настоялася. У великій мисці з’єднайте борошно, цукор і сухі дріжджі. Додайте тепле молоко та перемішайте до однорідності. Накрийте миску плівкою або рушником і залиште в теплому місці на 30 хвилин для підйому. У другій мисці змішайте яйця, розтоплене вершкове масло, вершки, цукор та ванільний цукор. Збивайте міксером до повного розчинення цукру та отримання гладкої консистенції. Додайте до яєчної суміші готову опару та половину просіяного борошна. Акуратно перемішайте лопаткою. Поступово додайте решту борошна й замісіть еластичне тісто руками. Додайте до тіста підготовлену начинку з сухофруктів та подрібнений обсмажений мигдаль. Підсипте трохи борошна, щоб тісто не липнуло до рук. Ретельно вимісіть тісто, щоб начинка рівномірно розподілилася. Покладіть тісто в тепле місце на 1 годину, щоб воно піднялося. Розділіть тісто на дві рівні частини. Розкачайте кожну у пласт завтовшки близько 2 сантиметрів. Сформуйте штолени, надавши їм традиційну подовгасту форму. Перекладіть заготовки на деко, застелене пергаментом, і залиште на 30 хвилин для вистоювання. Розігрійте духовку до 180 градусів. Випікайте штолени близько 50 хвилин, поки вони не стануть рум’яними. Щойно дістанете гарячі вироби з духовки, щедро змастіть їх розтопленим вершковим маслом з усіх боків. Посипте товстим шаром цукрової пудри. Дочекайтеся, поки штолени повністю охолонуть, після чого загорніть їх у пергаментний папір. Для найкращого смаку зберігайте випічку в холодильнику не менше 3 тижнів – це дозволить ароматам настоятися й розкритися.

Звідки пішла традиція пекти штолени?

Штолен виник у Німеччині ще у XIV столітті, пише emakubo. Форма штолена символізує немовля Ісуса, загорнутого в пелюшки.

Спочатку це був пісний пиріг, який випікали під час посту, коли люди не могли використовувати масло, молоко чи фрукти. Після особливого звернення до папства у XV столітті до нього дозволили додавати масло та молоко, і десерт став більше схожим на той, яким ми знаємо його сьогодні.

Що ще приготувати на свята?