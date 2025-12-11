Цей сирник, який не кришиться, тримає форму й залишається ніжним усередині, повідомляє 24 Канал з посиланням на Лілію Цвіт. Саме за цю особливу, вологу текстуру його так люблять.
Як приготувати львівський сирник?
- Час: 1 година
- Порцій: 6
Інгредієнти (форма 35×12 сантиметрів):
– 1 кілограм кисломолочного сиру;
– 8 яєць;
– 4 столові ложки манки (70 грамів);
– 250 грамів цукру;
– 200 грамів масла;
– 100 грамів родзинок;
для глазурі:
– 150 грамів масла;
– 80 грамів цукру;
– 2 столові ложки молока;
– 3 столові ложки какао.
Як приготувати ідеальний сирник: дивіться відео
Приготування:
- Коригуйте консистенцію сирної маси за потреби, додаючи домашню сметану.
- Для початку родзинки слід залишити у дуже гарячій воді на 10 хвилин.
- Воду злийте та добре обсушіть родзинки паперовим рушником чи серветкою.
- До сиру всипте цукор та яйця і перебийте блендером. До сиру додайте розтоплене, але не гаряче вершкове масло та добре перемішайте.
- Вмішайте манку, а наприкінці – родзинки.
- Форму застеліть пергаментом і викладіть сирну масу.
- Випікайте сирник при температурі 180 градусів приблизно 1 годину.
- Після випікання обов’язково охолодіть його у формі сирник трохи осяде, це нормальний процес.
- Для шоколадної глазурі з’єднайте молоко з цукром, перемішайте, додайте вершкове масло й підігрівайте на малому вогні. Коли маса закипить, всипте просіяне какао, розмішайте та варіть 2 – 3 хвилини до повного розчинення.
- Охолоджений сирник щедро полийте шоколадною помадкою та поставте в холодильник на кілька годин, щоб він настоявся й набрав структури.
Як визначити якість какао?
Якісний какао-порошок повинен насичений смак чистого шоколаду без зайвих солодощів, пише Сocoterra. Залежно від сорту, какао може мати гіркий присмак темного шоколаду.
Високоякісні боби зазвичай мають глибокий, насичений, червонувато-коричневий колір. Саме він і повинен зберегтися при подрібненні у порошок.
