Цей сирник, який не кришиться, тримає форму й залишається ніжним усередині, повідомляє 24 Канал з посиланням на Лілію Цвіт. Саме за цю особливу, вологу текстуру його так люблять.

Як приготувати львівський сирник?

Час: 1 година

1 година Порцій: 6

Інгредієнти (форма 35×12 сантиметрів):

– 1 кілограм кисломолочного сиру;

– 8 яєць;

– 4 столові ложки манки (70 грамів);

– 250 грамів цукру;

– 200 грамів масла;

– 100 грамів родзинок;

для глазурі:

– 150 грамів масла;

– 80 грамів цукру;

– 2 столові ложки молока;

– 3 столові ложки какао.

Як приготувати ідеальний сирник: дивіться відео

Приготування:

Коригуйте консистенцію сирної маси за потреби, додаючи домашню сметану. Для початку родзинки слід залишити у дуже гарячій воді на 10 хвилин. Воду злийте та добре обсушіть родзинки паперовим рушником чи серветкою. До сиру всипте цукор та яйця і перебийте блендером. До сиру додайте розтоплене, але не гаряче вершкове масло та добре перемішайте. Вмішайте манку, а наприкінці – родзинки. Форму застеліть пергаментом і викладіть сирну масу. Випікайте сирник при температурі 180 градусів приблизно 1 годину. Після випікання обов’язково охолодіть його у формі сирник трохи осяде, це нормальний процес. Для шоколадної глазурі з’єднайте молоко з цукром, перемішайте, додайте вершкове масло й підігрівайте на малому вогні. Коли маса закипить, всипте просіяне какао, розмішайте та варіть 2 – 3 хвилини до повного розчинення. Охолоджений сирник щедро полийте шоколадною помадкою та поставте в холодильник на кілька годин, щоб він настоявся й набрав структури.

Як визначити якість какао?

Якісний какао-порошок повинен насичений смак чистого шоколаду без зайвих солодощів, пише Сocoterra. Залежно від сорту, какао може мати гіркий присмак темного шоколаду.

Високоякісні боби зазвичай мають глибокий, насичений, червонувато-коричневий колір. Саме він і повинен зберегтися при подрібненні у порошок.

