Шпроти можна використати не лише для бутербродів з лимоном – з консерви легко зробити ніжний та ситний паштет, який точно стане у пригоді. 24 Канал пропонує підготуватися до відключень світла з рецептом порталу Cookpad.

Як приготувати паштет зі шпротів?

Час : 15 хвилин

: 15 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 банка шпротів;

– 2 плавлені сирки;

– 2 варених яйця;

– сіль, перець, коріандр до смаку.

Приготування:

Всі інгредієнти нарізаємо і кладемо в чашу блендера. Збиваємо до однорідності. Солимо та перчимо до смаку, додаємо коріандр та інші спеції. Ось і все – смачний та ситний паштет готовий!

Що робити, коли немає блендера?

В такому випадку на допомогу прийде звичайна ручна мʼясорубка. Просто перемішайте усі інгредієнти та пропустіть через найменше ситечко, радить портал Kuchnia.

Так, консистенція буде не такою кремовою, однак це єдиний мінус, на який завдяки смаку паштету ніхто не зверне увагу.

Що ще можна приготувати?