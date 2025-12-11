Запечена свинина, яка просто тане у роті – це саме те, що потрібно для яскравого святкового столу. А з цим рецептом вона вийде справді незабутньою, розповідає 24 Канал з посиланням на портал Smakosze.

Як смачно запекти свинину на свято?

  • Час: 2 години
  • Порцій: 6

Інгредієнти:
– 1 кілограм свинини;
– 2 столові ложки олії;
– 50 грамів гірчиці;
– 2 – 3 зубчики часнику;
– 1 чайна ложка меду;
– сіль та перець до смаку.

Запечена свинина на свято

Легко, святково і дуже смачно / Фото Pixabay

Приготування:

  1. З’єднайте в мисці олію, сіль, перець, гірчицю та мед, добре перемішайте.
  2. М’ясо промийте, обсушіть рушником і зробіть ножем перехресні надрізи приблизно на 1 сантиметр у глибину, щоб маринад краще проник усередину.
  3. Часник поріжте тонкими пластинками та вставте їх у надрізи.
  4. Ретельно змастіть м’ясо маринадом, щільно загорніть у фольгу й залиште маринуватися мінімум на 2 години, а найкраще – на ніч.
  5. Духовку розігрійте до 180 градусів і поставте м’ясо запікатися на 1 годину.
  6. За 10 хвилин до завершення розкрийте фольгу, щоб утворилася апетитна рум’яна скоринка.

Яке мʼясо обрати для запікання?

Найкраще підійдуть ошийок або лопатка. Корейка теж вдалий варіант, але з нею треба бути обачним, щоб не пересушити, радить Beszamel.

Не варто позбуватися жирових частин – саме вони й гарантують соковитість мʼяса. Куди краще буде раніше відкрити фольгу та використати мед – мʼясо буде смачним та карамелізованим.

Що ще приготувати на свято?