Запечена свинина, яка просто тане у роті – це саме те, що потрібно для яскравого святкового столу. А з цим рецептом вона вийде справді незабутньою, розповідає 24 Канал з посиланням на портал Smakosze.
Читайте також Пляцок на свята, без якого у Галичині не сідають за стіл: приготуйте за рецептом Лілії Цвіт
Як смачно запекти свинину на свято?
- Час: 2 години
- Порцій: 6
Інгредієнти:
– 1 кілограм свинини;
– 2 столові ложки олії;
– 50 грамів гірчиці;
– 2 – 3 зубчики часнику;
– 1 чайна ложка меду;
– сіль та перець до смаку.
Легко, святково і дуже смачно / Фото Pixabay
Приготування:
- З’єднайте в мисці олію, сіль, перець, гірчицю та мед, добре перемішайте.
- М’ясо промийте, обсушіть рушником і зробіть ножем перехресні надрізи приблизно на 1 сантиметр у глибину, щоб маринад краще проник усередину.
- Часник поріжте тонкими пластинками та вставте їх у надрізи.
- Ретельно змастіть м’ясо маринадом, щільно загорніть у фольгу й залиште маринуватися мінімум на 2 години, а найкраще – на ніч.
- Духовку розігрійте до 180 градусів і поставте м’ясо запікатися на 1 годину.
- За 10 хвилин до завершення розкрийте фольгу, щоб утворилася апетитна рум’яна скоринка.
Яке мʼясо обрати для запікання?
Найкраще підійдуть ошийок або лопатка. Корейка теж вдалий варіант, але з нею треба бути обачним, щоб не пересушити, радить Beszamel.
Не варто позбуватися жирових частин – саме вони й гарантують соковитість мʼяса. Куди краще буде раніше відкрити фольгу та використати мед – мʼясо буде смачним та карамелізованим.
Що ще приготувати на свято?
Також на столі всі будуть раді бачити курочку із золотистою скоринкою.
А на солодке можна подати ніжний десерт, який легше приготувати ніж заварити каву.