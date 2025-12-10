Такий десерт навіть не треба випікати. Він – швидкий, ніжний і чудово підходить для солодкого перекусу або солодкого завершення вечері, інформує 24 Канал з посиланням на блог кулінара Алекса Міля.

Легкий молочний десерт без духовки

Час : 15 хвилин

: 15 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 300 мілілітрів молока;

– 3 яєчні жовтки;

– 70 грамів цукру;

– 10 грамів ванільного цукру;

– 350 грамів сметани 15%;

– 20 грамів желатину.

Приготування:

Залийте желатин третиною молока і залиште, щоб він набух. У каструлі змішайте жовтки з цукром. Влийте решту молока, перемішайте та поставте на помірний вогонь. Постійно помішуючи, доведіть до легкого кипіння – як тільки з’являться слабкі бульбашки, зніміть з вогню. Додайте в каструлю ванільний цукор, сметану і набухлий желатин. Ретельно вимішайте, щоб маса стала однорідною. Перелийте десерт у форму або порційні стаканчики, остудіть до кімнатної температури, потім поставте в холодильник на 1 – 2 години для застигання. Перед подачею присипте тертим шоколадом.

Дивіться, як приготувати цей швидкий десерт: відео

Чим можна замінити яйця

Якщо вдома раптом не виявилося яєць, це не привід переривати приготування. Декілька простих альтернатив чудово виконують їхню функцію, пише портал Pysznosci.

Одним із найзручніших варіантів є крохмаль: достатньо змішати по 2 столові ложки крохмалю та води. Також підійде бананове пюре – воно надасть страві природної солодкості та приємного аромату, роблячи текстуру більш ніжною.

