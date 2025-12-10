Такий десерт навіть не треба випікати. Він – швидкий, ніжний і чудово підходить для солодкого перекусу або солодкого завершення вечері, інформує 24 Канал з посиланням на блог кулінара Алекса Міля.
Легкий молочний десерт без духовки
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 300 мілілітрів молока;
– 3 яєчні жовтки;
– 70 грамів цукру;
– 10 грамів ванільного цукру;
– 350 грамів сметани 15%;
– 20 грамів желатину.
Приготування:
- Залийте желатин третиною молока і залиште, щоб він набух.
- У каструлі змішайте жовтки з цукром.
- Влийте решту молока, перемішайте та поставте на помірний вогонь.
- Постійно помішуючи, доведіть до легкого кипіння – як тільки з’являться слабкі бульбашки, зніміть з вогню.
- Додайте в каструлю ванільний цукор, сметану і набухлий желатин. Ретельно вимішайте, щоб маса стала однорідною.
- Перелийте десерт у форму або порційні стаканчики, остудіть до кімнатної температури, потім поставте в холодильник на 1 – 2 години для застигання.
- Перед подачею присипте тертим шоколадом.
Чим можна замінити яйця
Якщо вдома раптом не виявилося яєць, це не привід переривати приготування. Декілька простих альтернатив чудово виконують їхню функцію, пише портал Pysznosci.
Одним із найзручніших варіантів є крохмаль: достатньо змішати по 2 столові ложки крохмалю та води. Також підійде бананове пюре – воно надасть страві природної солодкості та приємного аромату, роблячи текстуру більш ніжною.
