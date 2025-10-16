Лимонна лихоманка захопила інтернет, тож саме час переносити тренд на кухню. Печиво лимони – чудовий винахід італійських кондитерів, який 24 Канал пропонує відтворити за рецептом порталу Shuba.
Цікаво Просто картопля та яйця: найсмачніші млинці, які ви скуштуєте цієї осені
Як приготувати печиво лимони?
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
тісто:
– 150 грамів вершкового масла;
– 100 грамів цукру;
– 1 яйце;
– 50 мілілітрів молока;
– цедра 1 лимона;
– 300 грамів борошна;
– 3 грами розпушувача;
– 1/2 чайної ложки куркуми;
крем:
– 250 мілілітрів молока;
– 50 грамів цукру;
– цедра 1 лимона;
– пів чайної ложки ванільного цукру;
– 2 столові ложки кукурудзяного крохмалю;
– 1 жовток;
– 3 столові ложки лимонного соку;
– 2 столові ложки цукрової пудри.
Приготування:
- З лимона натріть цедру на грубій тертці.
- У глибокій мисці з’єднайте м’яке вершкове масло, цукор, яйце та натерту цедру. Розімніть масу виделкою, додайте борошно, розпушувач і куркуму.
- Замісіть еластичне тісто. Сформуйте з тіста пласкі фігурки будь-якої форми та викладіть їх на деко, застелене пергаментом.
- Випікайте приблизно 15 хвилин при температурі 200 градусів до золотистого кольору.
- Для приготування крему в каструлі з’єднайте молоко, цукор, ванільний цукор, кукурудзяний крохмаль і жовток.
- Додайте свіжу лимонну цедру та добре перемішайте вінчиком. Варіть на малому вогні, постійно помішуючи, доки крем не загусне. Потім охолодіть його до кімнатної температури.
- У готовому печиві зробіть знизу невеликі заглиблення за допомогою чайної ложки, наповніть їх охолодженим кремом і з’єднайте по дві фігурки разом.
- Для глазурі змішайте лимонний сік з однією-двома ложками води та цукровою пудрою.
- Кондитерським пензликом покрийте верх, боки й низ печива отриманою сумішшю, після чого посипте цукром.
Смачного!
А ще можна скористатися відеоінструкцією лимонного печива, яким поділилася Лілія Цвіт.
Як зробити лимонне печиво: відео
Що ще солоденького зробити рідним?
Простим і швидким рішенням може бути торт "Спартак".
Однак помилково вважати його українським винаходом – в нього зовсім інша історія створення.