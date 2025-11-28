Замість ніжного пюре легко отримати клейку масу, яку хоч зараз на стіну наносити, повідомляє 24 Канал з посиланням на Southern living. Щоб цього уникнути, варто знати, яких дій пюре "не любить".

Цікаво Наче зроблені дбайливими руками бабусі: трубочки з дитинства, які люблять все життя

Що не варто додавати у картопляне пюре?

Для кремового, пухкого картопляного пюре використовуйте картоплю з високим вмістом крохмалю. Товстошкірі сорти картоплі сорту краще поглинають приправи, масло та вершки, ніж будь-яка інша картопля.

Не кладіть нарізану кубиками картоплю в каструлю з киплячою водою. Зовнішня частина картоплі перевариться, перш ніж всередині стане м’якою.

Деякі помилки зіпсують ваше пюре / Фото unsplash

Для рівномірного приготування покладіть картоплю у велику каструлю, залийте холодною водою приблизно на кілька сантиметрів вище за картоплю, поставте каструлю на плиту та почніть варити. Коли вода закипить, зменште температуру до слабкого кипіння, щоб картопля рівномірно проварилася та зберегла свою форму.

Постійне кипіння води може призвести до того, що картопля втратить занадто скоро стане м’якою. Як тільки картопля стане м’якою, відкиньте її на друшляк і поверніть у теплу каструлю на слабкий вогонь. Залиште її приблизно на 5 хвилин і обережно переверніть картоплю, щоб переконатися, що вона не прилипла до дна каструлі.

У чому секрет ідеального картопляного пюре?

Використовуйте ручний товкачик або картопледавку. Так вам вдасться максимально зберегти кремову текстуру, пише SpendWithPennies.

Електричний міксер або кухонний комбайн також підходять, але вони також можуть розщепити крохмаль у картоплі. Ними важче контролювати силу розмішування, тому пюре може стати клейким.

Що приготувати для рідних?